Индекс гречки. Росстат подсчитал, насколько ежедневно дорожают самые ходовые продукты

С 1 по 20 апреля потребительские цены в стране выросли на 0,7%, эта динамика в полтора раза превышает показатель марта, и в три раза — темпы апреля прошлого года. Такие данные 22 апреля опубликовал Росстат.

По оценке Росстата, в течение апреля этого года потребительские цены в среднем за сутки растут на 0,033%. Для сравнения: в марте 2020 года — на 0,018%, в апреле прошлого года — 0,010%.

Из продовольственных товаров лидером роста с 14 по 20 апреля является гречневая крупа — прибавила 3,1%. А с конца декабря этот продукт подорожал на 19,7%.

Кроме того, в большей степени за неделю подорожали следующие продукты:

лук репчатый ( +10,5%, с декабря 2019 года +67,7%);

+10,5%, с декабря 2019 года +67,7%); яйца куриные ( +1,9%; +0,3%);

+1,9%; +0,3%); рис шлифованный ( +1,5%; + 4,1%);

+1,5%; + 4,1%); сахар-песок ( +1,1%; +17,%);

+1,1%; +17,%); мясные консервы для детского питания ( +0,8%; +3,7%);

+0,8%; +3,7%); мука пшеничная ( +0,6; +5,0%).

Запасы продуктов. Барнаул. instagram.com/barnaul.official.gorod.

Добавим, что, согласно данным Росстата, с начала года более чем на 20% подорожали свежая капуста, морковь, картофель, яблоки и свежие помидоры.

Цены на куриное мясо, говядину, колбасу в стране за это время существенно не изменились, а баранина и свинина даже подешевели на 0,3% и 0,2% соответственно, выяснили специалисты ведомства.

Среди медикаментов максимальный рост в период с 14 по 20 апреля показал анальгин — 1,2%.

Но есть и позитивные факты: за неделю на 0,5% подешевели смартфоны и напольные электрические пылесосы — на 0,2%.

Алтайкрайстат данные об апрельской динамике потребительских цен в регионе еще не опубликовал.