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Потребитель

Индекс гречки. Росстат подсчитал, насколько ежедневно дорожают самые ходовые продукты

С 1 по 20 апреля потребительские цены в стране выросли на 0,7%, эта динамика в полтора раза превышает показатель марта, и в три раза — темпы апреля прошлого года. Такие данные 22 апреля опубликовал Росстат.

Запасы продуктов. Барнаул.
Запасы продуктов. Барнаул.
instagram.com/barnaul.official.gorod.

По оценке Росстата, в течение апреля этого года потребительские цены в среднем за сутки растут на 0,033%. Для сравнения: в марте 2020 года — на 0,018%, в апреле прошлого года — 0,010%.

Из продовольственных товаров лидером роста с 14 по 20 апреля является гречневая крупа — прибавила 3,1%. А с конца декабря этот продукт подорожал на 19,7%.

Кроме того, в большей степени за неделю подорожали следующие продукты:

  • лук репчатый (+10,5%, с декабря 2019 года +67,7%);
  • яйца куриные (+1,9%; +0,3%);
  • рис шлифованный (+1,5%; + 4,1%);
  • сахар-песок (+1,1%; +17,%);
  • мясные консервы для детского питания (+0,8%; +3,7%);
  • мука пшеничная (+0,6; +5,0%).
Запасы продуктов. Барнаул.
Запасы продуктов. Барнаул.
instagram.com/barnaul.official.gorod.

Добавим, что, согласно данным Росстата, с начала года более чем на 20% подорожали свежая капуста, морковь, картофель, яблоки и свежие помидоры.

Цены на куриное мясо, говядину, колбасу в стране за это время существенно не изменились, а баранина и свинина даже подешевели на 0,3% и 0,2% соответственно, выяснили специалисты ведомства.

Среди медикаментов максимальный рост в период с 14 по 20 апреля показал анальгин — 1,2%.

Но есть и позитивные факты: за неделю на 0,5% подешевели смартфоны и напольные электрические пылесосы — на 0,2%.

Алтайкрайстат данные об апрельской динамике потребительских цен в регионе еще не опубликовал.

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