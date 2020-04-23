Индекс гречки. Росстат подсчитал, насколько ежедневно дорожают самые ходовые продукты

По оценке Росстата, в течение апреля этого года потребительские цены в среднем за сутки растут на 0,033%. Для сравнения: в марте 2020 года — на 0,018%, в апреле прошлого года — 0,010%.
Из продовольственных товаров лидером роста с 14 по 20 апреля является гречневая крупа — прибавила 3,1%. А с конца декабря этот продукт подорожал на 19,7%.
Кроме того, в большей степени за неделю подорожали следующие продукты:
- лук репчатый (+10,5%, с декабря 2019 года +67,7%);
- яйца куриные (+1,9%; +0,3%);
- рис шлифованный (+1,5%; + 4,1%);
- сахар-песок (+1,1%; +17,%);
- мясные консервы для детского питания (+0,8%; +3,7%);
- мука пшеничная (+0,6; +5,0%).
Добавим, что, согласно данным Росстата, с начала года более чем на 20% подорожали свежая капуста, морковь, картофель, яблоки и свежие помидоры.
Цены на куриное мясо, говядину, колбасу в стране за это время существенно не изменились, а баранина и свинина даже подешевели на 0,3% и 0,2% соответственно, выяснили специалисты ведомства.
Среди медикаментов максимальный рост в период с 14 по 20 апреля показал анальгин — 1,2%.
Но есть и позитивные факты: за неделю на 0,5% подешевели смартфоны и напольные электрические пылесосы — на 0,2%.
Алтайкрайстат данные об апрельской динамике потребительских цен в регионе еще не опубликовал.