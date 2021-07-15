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Информация о получении выписки из ЕГРН и о проверке юридической чистоты объекта недвижимости

Приобретение жилья — всегда радостное и ответственное событие для любого человека. Чтобы не становится жертвой мошенников, которые зачастую используют незаконные схемы на рынке недвижимой собственности, перед заключением сделки значимо проверять жилую недвижимость. Для этих целей желательно пользоваться услугами профессиональных компаний. Одна из них — rosreestr. online — предлагает комфортные условия сотрудничества и внушительный перечень услуг, в том числе заказать выписку из ЕГРН.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Основные методы анализа юридической чистоты квартиры

Чтобы быстро обнаружить, существуют ли препятствия к исполнению договора недвижимости, сегодня использую следующие методы:

  • заказ выписки из ЕГРН для оценки пакета ценных документов;
  • изучение истории смены собственника жилого объекта, а также анализ нотариального договора;
  • проверка личных данных домовладельцев;
  • установка наличия совладельцев недвижимости или третьих лиц, присутствие которых препятствует заключению сделки.

Оптимальное решение — комплексная проверка — за счёт такого подхода возможно будет определить вероятные запреты на продажу квартиры.

Когда нужна выписка из ЕГРН?

ЕГРН — единый государственный реестр недвижимого имущества. В нем отражена информация о тех объектах, которые расположены на территории Российской Федерации. Как правило, это дома, квартиры и земля. Помощь такого плана нужна в следующих ситуациях:

  • когда необходимо приватизировать или продать квартиру;
  • получить информацию о собственнике;
  • совершать иные операции с недвижимостью.

Выдержка или выписка из росреестра — это документ, подтверждающий отсутствие обременений у объекта. Это даёт возможность обезопасить себя от противоправных действий. Есть много возможностей получить эту бумагу. Многие люди, продающие жильё, сами стараются оформить такой документ. При этом важно понимать, что многие такие документы подделывают. По этой причине многие проверяют квартиру и заказывают документ на сайте rosreestr.online.

О достоинствах профессионального подхода к оформлению выписки

Сотрудничество со специализированными компаниями даёт следующие преимущества:

  • возможность получения выписки из ЕГРН с официальной печатью государственного реестра;
  • регистрационные действия не занимают много времени. При желании процесс можно ускорить на порядок;
  • предоставление данных, которые могут возникнуть. Кроме того, клиент получает ценные рекомендации.

Для заказа документа необходимо заполнить форму, указать местонахождение объекта или его кадастровый номер. Через несколько часов информация будет отправлена по электронной почте. Выдержки, подготовленные онлайн, можно подавать в государственные органы.

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