Иногда нам встречаются уникальные люди, которые так много в своей жизни успевают сделать, что кажется, у них не 24 часа в сутках, а все 72. Глядя на Инну Сковородникову, улыбчивую, легкую и очень красивую женщину, просто невозможно поверить, как много она успела достичь к своим тридцати пяти годам и при этом выглядит на двадцать пять.

Инна Валерьевна — пластический офтальмохирург, руководитель клиники эстетический медицины SKV Clinic, главный врач клиники эстетической лазерной медицины «Евростиль», ассистент кафедры АГМУ, автор двух собственных патентов в области нитевого лифтинга, врач-дерматовенеролог, косметолог, председатель общественной организации «Косметологи Алтайского края», жена и мама двух детей.

Конечно, всегда интересно узнать рецепт того, как стать чемпионом профессии. Во-первых, наверное, нужно родиться в семье медиков и с детства встречать отца с ночных дежурств, слушать разговоры родителей, видеть их самоотверженную преданность выбранному делу.

Инна Сковородникова и Валерий Алексеевич Чаловский Дмитрий Лямзин

Отец Инны, Валерий Алексеевич Чаловский, известный в крае хирург редкой специализации «колопроктолог» со стажем более 40 лет. Валерий Алексеевич несколько лет заведовал краевым колопроктологическим отделением на базе барнаульской больницы № 4. Мама, Вера Александровна Чаловская, также посвятила себя медицине, она много лет работала начмедом в городской больнице № 4.

-Инна Валерьевна, вы, наверное, в детском саду играли в доктора и мечтали им стать?

— Самое интересное, что в детском саду я грезила о профессии стюардессы и рисовала самолеты. Но однажды увидела своими глазами, как проводят хирургическую операцию: белый кафель, лампы, фигуры в масках — в общем, было ощущение чего-то невероятного, внеземного. Наверное, тогда и родилась мысль, что это и есть мой личные космос. А осознанный выбор я сделала, когда решала, куда поступить. Одноклассники шли, как правило, на юрфак и экономический, а я выбрала АГМУ. Вряд ли в этом есть что-то необычное, поскольку именно в сфере медицины особенно сильна «наследственная предрасположенность» — медиками чаще всего становятся дети медиков. Так что, когда в университете я познакомилась с будущем мужем и узнала, что его мама — врач, совсем не удивилась. Кстати, мы повторили сценарий моих родителей — поженились сразу после окончания вуза.

-А как вас воспитывали родители?

— В первую очередь собственным примером. Для меня врач — самая самоотверженная и великодушная профессия, именно такими я всю жизнь вижу своих родителей. Профессионализм и доброта — главные качества людей, посвятивших себя медицине. Делать меня родители ничего не заставляли, да и не нужно было, я сама была активной и самостоятельной: окончила художественную школу, училась в музыкальной, занималась легкой атлетикой, лыжами, шахматами. Но мама каждое утро будила меня со словами: «Какая самая главная победа в жизни?» И я сонная отвечала: «Над самим собой».

— Помните свою первую операцию?

— Конечно. Она проходила в городской больнице под руководством заведующей отделением микрохирургии глаза Валентины Ивановны Чабан. Перед операцией всю ночь не спала — до этого момента я только ассистировала другим хирургам, а тут такая ответственность.

— Что было самым сложным, когда вы начинали?

— После окончания ординатуры по офтальмологии я преподавала на кафедре АГМУ, параллельно работала врачом в горбольнице № 8 и клинике микрохирургии глаза «Евростиль». Работа с глазами практически ювелирная: миниатюрные инструменты, миллиметровые разрезы, оперируешь почти всегда через микроскоп, заглянув в окуляры, оказываешься в параллельной реальности, где каждое твое движение должно быть выверено.

— Вы пришли в эстетическую медицину довольно нетипичным путем.

— Да. Начинала с офтальмологии и офтальмохирургии, потом меня заинтересовали пластические операции на веках, и постепенно я пришла к эстетической медицине. Большую роль в моем становлении сыграл обучающий курс — использование ботулотоксина в офтальмологии. А спустя пять лет — вторая ординатура по дерматовенерологии и специализация по косметологии.

— Как ваши родители отнеслись к выбору специализации?

— Если честно, то скептически, считали это недостаточно серьезным направлением. Но мне с самого начала хотелось доказать им обратное, сейчас они изменили свое мнение.

— Вы оперируете, преподаете, руководите, занимаетесь наукой. Кем вы себя считаете в первую очередь?

— В первую очередь я хирург. Я люблю хирургию, мне очень важно видеть результат, помогать людям, чувствовать обратную связь с пациентом. Но и научная работа идет рук об руку. Ежедневно сталкиваясь со сложными клиническими случаями, постоянно анализируешь свою работу, ищешь способы провести коррекцию оптимальными способами. Так появляются новые доклады на конгрессы по пластической хирургии, нитевому лифтингу, офтальмопластике.

— Интересно, а вы сами ведете здоровый образ жизни?

— Стараюсь. Невозможно хорошо выглядеть и при этом плохо себя чувствовать. Я уже более 10 лет в профессии и поняла, что здоровье и красота неразделимы. Сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон и отдых — основа гармоничной жизни, к чему я и стремлюсь.

Инна Сковородникова Дмитрий Лямзин

SKV Clinic , клиника эстетической медицины Адрес: ул. Интернациональная, 18, пом. 1, Телефон: (385−2) 56−05−61, Сайт: skv-clinic.ru Инстаграмм: @skv_clinic, @inna_skovorodnikova

Лиц. ЛО-22−01−005043 от 6 июля 2018 г. выдана МЗАК