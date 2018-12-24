Инновационный портал: опыт Алтайского края планируют перенимать в других регионах России

Селекторное совещание Ассоциации инновационных регионов России состоялось в 17 декабря. Речь шла об итогах уходящего года и планах на грядущий. Для Алтайского края сотрудничество с Ассоциацией отмечено знаковым событием — проект « Инновационный портал Алтайского края » был признан как один из эффективных и успешных форматов взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества. Полученный опыт планируют перенимать в других регионах России.

Инновационный портал Алтайского края аккумулирует всю необходимую предпринимателям края информацию о сфере высоких технологий и инноваций. Например, оповещает об интересных отраслевых мероприятиях в разделе «События». Здесь собраны анонсы встреч: от митапов, организованных силами добровольцев, до крупных (в т.ч. международных) технологических выставок. Тематика различна: продвижение и реклама, аптечное дело, электротехника и ИТ. Список завершенных мероприятий также доступен на сайте.

Innovaltai.ru — не просто календарь отраслевых событий, это в первую очередь площадка для коммуникации стартапов, инвесторов, исполнительной власти и организаций, активно внедряющих инновации. Высокотехнологичная продукция производства алтайских компаний представлена в одноименном разделе. Просмотр доступен по категориям: дорожное хозяйство, энергетика, нефтедобыча — всего 12 отраслей. Также возможен поиск по конкретному названию изделия или компании-производителя. На данный момент в разделе «Продукция» представлено более 250 наименований.

В разделе «Потребности» размещены запросы на производство инновационной продукции, востребованной в рамках плана развития крупнейших российских отраслей. Эта часть портала призвана стимулировать высокотехнологичные предприятия региона к освоению новых видов производств. Компаниям, готовым к проактивному развитию в таком формате, Региональный центр инжиниринга обещает помочь в разработке бизнес-плана, проведении опытно-промышленных испытаний, а также оказать другие меры поддержки. С полным перечнем мер государственной поддержки (а их более 10) можно ознакомиться на сайте Центра.

Первые результаты работы в этом направлении обнадеживают: на данный момент ООО «Завод Механических Прессов» совместно с ПАО «Сургутнефтегаз» прорабатывают возможность изготовления новых видов продукции для нужд нефтедобывающей компании.

«Стартапы» — это один из важных разделов портала. Здесь собирается информация о региональных инновационных проектах, находящихся в начальной стадии реализации. Функционал ресурса позволяет любой местной компании подать заявку на рассмотрение инновационного проекта для последующего его размещения в презентационном формате.

На портале всесторонне проработана коммуникационная составляющая. Можно обратиться за консультацией к экспертам и специалистам профильного ведомства — координацию проекта осуществляет управление инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края.

Алексей Ерохин,

начальник управления: