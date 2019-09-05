Инсайд: Apple выпустит бюджетный iPhone

Экран бюджетной версии составит 4,7 дюйма, как у iPhone 8. По внутреннему наполнению смартфон будет таким же, как флагманские модели, которые Apple презентует в сентябре 2019 года.

Исключение составит дисплей — вместо дорогих OLED-экранов на бюджетной версии iPhone установят ЖК-дисплей.

Название и цена новой модели смартфона пока неизвестны.



Устройство станет последним в линейке SE, отмечает издание, пишет bfm.ru. Решение о выпуске недорогого телефона в Apple приняли после новостей о снижении продаж в прошлом году.