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Инсайд: Apple выпустит бюджетный iPhone

Компания Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE, пишет Nikkei Asian Review.

Apple.
Apple.
Олег Богданов

Экран бюджетной версии составит 4,7 дюйма, как у iPhone 8. По внутреннему наполнению смартфон будет таким же, как флагманские модели, которые Apple презентует в сентябре 2019 года.

Исключение составит дисплей — вместо дорогих OLED-экранов на бюджетной версии iPhone установят ЖК-дисплей.

Название и цена новой модели смартфона пока неизвестны.

Устройство станет последним в линейке SE, отмечает издание, пишет bfm.ru. Решение о выпуске недорогого телефона в Apple приняли после новостей о снижении продаж в прошлом году.

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