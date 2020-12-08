Интерьерный гороскоп на декабрь: выбираем материалы с выгодой 20%!

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Праздничное настроение можно создавать не только под новый год! Ведь настроение мы создаем сами, а почему бы не устроить праздник, который никогда не заканчивается? Быть в хорошем настроении каждый день. Начинать утро с улыбки, устраивать праздничные обеды на кухне, встречать гостей в нарядной прихожей. Хотите чтобы интерьер радовал вас, вне зависимости от времени года и праздников? Тогда создавайте сами свое настроение с помощью правильно подобранных материалов для ремонта и отделки, а KERAMA MARAZZI вам в этом поможет!

Выбирать в KERAMA MARAZZI можно по стилям и форматам. Но в этой статье мы предлагаем взглянуть по-новому на выбор отделочных материалов. Настоящий интерьерный гороскоп подготовили KERAMA MARAZZI для покупателей. Мы покажем, какие оттенки являются источником силы для каждого знака зодиака. С материалами KERAMA MARAZZI можно воплотить любые задумки в жизнь.

Овен, ваш цвет силы красный, так как это огненный знак. Эксперты по астрологии рекомендует надевать что-то красное, чтобы почувствовать себя сильнее, особенно во время собеседования, или использовать этот цвет в интерьере.

Овнам рекомендуем обратить внимание на яркую серию — Диагональ, где плитка насыщенного красного цвета с необычной структурой позволяет создать контрастный интерьер. Такое сочетание будет придавать силы и бодрости на весь день.

Керамическая плитка «Диагональ» 25×75 от 1355 р. м2 (вместо 1694 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

У Тельцов цвет силы — зеленый, так как этим знаком управляет стихия Земли. Как и природа, Тельцы обычно — стабильные, терпеливые и целеустремленные люди, которые знают, когда следует расстаться с прошлым.

Зелёный цвет не только придаёт силы Тельцам, но восстанавливает равновесие. Используйте цвет природы в интерьере для того, чтобы создать комфортное и в тоже время бодрящее окружающее пространство.

Керамическая плитка «Зимний сад» 15×40 от 899 р. м2 (вместо 1124 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

Цвет силы Близнецов — желтый, так как представители этого знака — яркие и любознательные люди, способные вдохновлять других. Они в какой-то степени персонифицированная версия солнца. Астрологи советуют носить Близнецам что-то желтое, когда нужно ускорить мыслительный процесс.

Керамическая плитка «Брера» 20×30 от 541 р. м2 (вместо 676 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

Цвет силы Раков — белый или серебристый. Они умеют понимать и принимать. Представителям этого знака стоит выбирать вещи указанных оттенков, чтобы улучшить эти качества и увеличить поток любви, исходящий от них.

Керамический гранит «Альбино» 60×60 от 1566 р. (вместо 1957 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

Львам оптимально выбирать золотой цвет, чтобы привнести в жизнь больше позитива, а также почувствовать в себе силу.

Если речь заходит о золоте, то тут сразу же вспоминается модная новинка — Керамическая плитка «Спига» 15×40 от 843 р. м2 (вместо 1053 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

Цвет силы Дев — зеленый или коричневый. Эти цвета символизируют стабильность и рост, а также помогают совершенствоваться, что очень важно для представителей этого знака зодиака. Все-таки Девы по природе — осторожные и вдумчивые люди.

Керамическая плитка «Параллель» 20×50 от 693 р. м2 (вместо 866 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

У Весов цвет силы — розовый или синий. Они помогут раскрыть индивидуальность и очарование представителей этого знака. Весы и так умеют находить общий язык с людьми, но в этих цветах они будут еще более компанейскими и дружелюбными.

Керамическая плитка «Аккорд» 8,5×28,5 от 1119 р. м2 (вместо 1399 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

Скорпионы, ваш цвет силы — черный. Черный помогает усилить таинственную природу этого знака, но при этом же раскрыть глубину их души.

Керамическая плитка «Буонарротти» 30×89,5 от 1818 р. м2 (вместо 2272 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

Цвет силы Стрельцов — фиолетовый. Этот оттенок позволяет им объективно смотреть на вещи и лучше понимать жизнь.

Керамический гранит «Паркетто» 9,9×40 от 1154 р. м2 (вместо 1442 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

У Козерогов цвет силы — коричневый или серый. Традиции и простота — вот ключевые составляющие их образа жизни. Важно еще и то, что не стоит считать эти цвета скучными. Козероги могут носить их в любой обстановке, чтобы оставаться сильными и практичными.

Коричневый и серый цвет — представлен в отделочных материалах очень широко. Тут варианты на любой вкус — поверхность дерева, мрамора, бетона. Они отлично сочетаются между собой. Поэтому Козерогам выбрать можно на любой вкус и цвет.

Керамическая плитка «Ломбардиа» 25×40 от 627 р. м2 (вместо 783 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

Цвет силы Водолеев — синий. Представители этого знака — беспокойные люди, которым очень сложно сосредоточиться на одной мысли. Однако синий цвет помогает им подавить чрезмерное волнение и воплотить в жизнь все фантастические идеи.

Керамическая плитка «Дарсена» 8,5×28,5 от 1088 р. м2 (вместо 1360 р. м2)

Фото предоставлено заказчиком

Рыбам придает сил и раскрывает их таланты салатовый цвет. Представители этого знака также прирожденные «психологи». Поэтому эксперты по астрологии рекомендуют следующее: «Наденьте одежду светло-зеленого оттенка, если вам нужно кого-то успокоить или поддержать».

Обои KERAMA MARAZZI серия «Арки» 1,06×10 м рулон от 2555 р. шт (вместо 3193 р. шт)

Фото предоставлено заказчиком

Вобщем, к какому знака зодиака вы бы ни относились, какие вкусы и предпочтения ни имели бы — для вас всегда найдется удачный вариант в KERAMA MARAZZI.

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