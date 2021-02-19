Интерес к «золотой визе» Португалии продолжает расти: названа причина

Такие данные приводит аналитическая компания Knight Frank. А эксперты международной компании Migronis уверены — Португалия является одной из самых популярных стран для иммиграции уже два десятка лет и пандемия COVID-19 только в очередной раз подстегнула общий интерес.
Вид на жительство за инвестиции: преимущества Португалии
Экономическая стабильность
По результатам 2020 года Португалия находится в топ-50 самых развитых экономик мира. Эта страна занимает 37 место по уровню ВВП на душу населения и обходит даже знаменитую своим богатством Саудовскую Аравию. Кроме того, португальский ВНЖ дает возможность открывать и вести бизнес не только в этой стране, но и на территории Европы.
Безвизовый режим
Португальский ВНЖ дает возможность свободно перемещаться по всем странам Шенгенской зоны. А статус гражданина Португалии по состоянию на конец 2020 года позволяет использовать безвизовый режим (или получать электронные визы по прибытию в страну) при путешествии в 172 государства. Это вывело португальский паспорт на шестое место в мире в рейтинге безвиза.
Удаленное оформление
Полностью оформить португальский вид на жительство через инвестиции сейчас можно удаленно. Например, online-сервис Мигронис позволяет пройти весь процесс даже в условиях локдауна, или пребывая на самоизоляции.
Семейная программа
Семья инвестора может оформить ВНЖ за 6−8 месяцев. Взрослые члены семьи при этом получают право работать в португальской юрисдикции, а дети — обучаться в учебных заведениях страны.
Условия проживания
Проживать на территории Португалии полгода (как при естественной натурализации) не нужно. Единственное условие — находиться в стране одну неделю в год.
Как получить вид на жительство в Португалии
Для приобретения «золотой визы» через инвестиции, есть три варианта:
- Невозвратный взнос: сумма такого взноса — €250−300 тысяч. Вклад делается в предметы искусства и культуры, либо в научно-технические исследования.
- Покупка недвижимости: здесь возможны два пути. Либо приобрести любое недвижимое имущество на сумму в €500 000, либо вложить €350 000, но в постройку, возраст которой больше тридцати лет и которая нуждается в реконструкции.
- Инвестирование в экономику: нужно приобрести ценные бумаги или акции, или же открыть счет на сумму от одного миллиона евро.
- Свой бизнес: требуется открыть свое предприятие, в которое нужно вложить €500 000 и создать на нем десять рабочих мест, либо вложить от €500 000 в португальские компании (учитывается малый и средний бизнес).
ВНЖ и гражданство Португалии
Когда пройдет пять лет с момента получения вида на жительство, инвестор может оформить гражданство либо ПМЖ Португалии. В этом вопросе португальская «золотая виза» является европейским рекордсменом.