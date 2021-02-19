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Интерес к «золотой визе» Португалии продолжает расти: названа причина

На фоне пандемии коронавируса инвесторы чаще интересуются португальской программой «золотой визы». Возможность получить ВНЖ Португалии привлекает все больше бизнесменов постсоветского пространства.

Португалия.
Португалия.
Архив компании Migronis.

Такие данные приводит аналитическая компания Knight Frank. А эксперты международной компании Migronis уверены — Португалия является одной из самых популярных стран для иммиграции уже два десятка лет и пандемия COVID-19 только в очередной раз подстегнула общий интерес.

Вид на жительство за инвестиции: преимущества Португалии

Экономическая стабильность

По результатам 2020 года Португалия находится в топ-50 самых развитых экономик мира. Эта страна занимает 37 место по уровню ВВП на душу населения и обходит даже знаменитую своим богатством Саудовскую Аравию. Кроме того, португальский ВНЖ дает возможность открывать и вести бизнес не только в этой стране, но и на территории Европы.

Безвизовый режим

Португальский ВНЖ дает возможность свободно перемещаться по всем странам Шенгенской зоны. А статус гражданина Португалии по состоянию на конец 2020 года позволяет использовать безвизовый режим (или получать электронные визы по прибытию в страну) при путешествии в 172 государства. Это вывело португальский паспорт на шестое место в мире в рейтинге безвиза.

Удаленное оформление

Полностью оформить португальский вид на жительство через инвестиции сейчас можно удаленно. Например, online-сервис Мигронис позволяет пройти весь процесс даже в условиях локдауна, или пребывая на самоизоляции.

Семейная программа

Семья инвестора может оформить ВНЖ за 6−8 месяцев. Взрослые члены семьи при этом получают право работать в португальской юрисдикции, а дети — обучаться в учебных заведениях страны.

Условия проживания

Проживать на территории Португалии полгода (как при естественной натурализации) не нужно. Единственное условие — находиться в стране одну неделю в год.

Евро.
Евро.
Архив компании Migronis.

Как получить вид на жительство в Португалии

Для приобретения «золотой визы» через инвестиции, есть три варианта:

  • Невозвратный взнос: сумма такого взноса — €250−300 тысяч. Вклад делается в предметы искусства и культуры, либо в научно-технические исследования.
  • Покупка недвижимости: здесь возможны два пути. Либо приобрести любое недвижимое имущество на сумму в €500 000, либо вложить €350 000, но в постройку, возраст которой больше тридцати лет и которая нуждается в реконструкции.
  • Инвестирование в экономику: нужно приобрести ценные бумаги или акции, или же открыть счет на сумму от одного миллиона евро.
  • Свой бизнес: требуется открыть свое предприятие, в которое нужно вложить €500 000 и создать на нем десять рабочих мест, либо вложить от €500 000 в португальские компании (учитывается малый и средний бизнес).

ВНЖ и гражданство Португалии

Когда пройдет пять лет с момента получения вида на жительство, инвестор может оформить гражданство либо ПМЖ Португалии. В этом вопросе португальская «золотая виза» является европейским рекордсменом.

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