Интерес к «золотой визе» Португалии продолжает расти: названа причина

На фоне пандемии коронавируса инвесторы чаще интересуются португальской программой «золотой визы». Возможность получить ВНЖ Португалии привлекает все больше бизнесменов постсоветского пространства.

Такие данные приводит аналитическая компания Knight Frank. А эксперты международной компании Migronis уверены — Португалия является одной из самых популярных стран для иммиграции уже два десятка лет и пандемия COVID-19 только в очередной раз подстегнула общий интерес.

Вид на жительство за инвестиции: преимущества Португалии

Экономическая стабильность

По результатам 2020 года Португалия находится в топ-50 самых развитых экономик мира. Эта страна занимает 37 место по уровню ВВП на душу населения и обходит даже знаменитую своим богатством Саудовскую Аравию. Кроме того, португальский ВНЖ дает возможность открывать и вести бизнес не только в этой стране, но и на территории Европы.

Безвизовый режим

Португальский ВНЖ дает возможность свободно перемещаться по всем странам Шенгенской зоны. А статус гражданина Португалии по состоянию на конец 2020 года позволяет использовать безвизовый режим (или получать электронные визы по прибытию в страну) при путешествии в 172 государства. Это вывело португальский паспорт на шестое место в мире в рейтинге безвиза.

Удаленное оформление

Полностью оформить португальский вид на жительство через инвестиции сейчас можно удаленно. Например, online-сервис Мигронис позволяет пройти весь процесс даже в условиях локдауна, или пребывая на самоизоляции.

Семейная программа

Семья инвестора может оформить ВНЖ за 6−8 месяцев. Взрослые члены семьи при этом получают право работать в португальской юрисдикции, а дети — обучаться в учебных заведениях страны.

Условия проживания

Проживать на территории Португалии полгода (как при естественной натурализации) не нужно. Единственное условие — находиться в стране одну неделю в год.

Евро. Архив компании Migronis.

Как получить вид на жительство в Португалии

Для приобретения «золотой визы» через инвестиции, есть три варианта:

Невозвратный взнос: сумма такого взноса — €250−300 тысяч. Вклад делается в предметы искусства и культуры , либо в научно-технические исследования.

сумма такого взноса — €250−300 тысяч. Вклад делается в предметы искусства и культуры либо в научно-технические исследования. Покупка недвижимости: здесь возможны два пути. Либо приобрести любое недвижимое имущество на сумму в €500 000 , либо вложить €350 000 , но в постройку , возраст которой больше тридцати лет и которая нуждается в реконструкции.

здесь возможны два пути. Либо приобрести любое недвижимое имущество на сумму в €500 000 либо вложить €350 000 но в постройку возраст которой больше тридцати лет и которая нуждается в реконструкции. Инвестирование в экономику: нужно приобрести ценные бумаги или акции , или же открыть счет на сумму от одного миллиона евро.

нужно приобрести ценные бумаги или акции или же открыть счет на сумму от одного миллиона евро. Свой бизнес: требуется открыть свое предприятие , в которое нужно вложить €500 000 и создать на нем десять рабочих мест , либо вложить от €500 000 в португальские компании ( учитывается малый и средний бизнес).

ВНЖ и гражданство Португалии

Когда пройдет пять лет с момента получения вида на жительство, инвестор может оформить гражданство либо ПМЖ Португалии. В этом вопросе португальская «золотая виза» является европейским рекордсменом.