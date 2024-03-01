Интересные автобусные экскурсии в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург — один из самых посещаемых российских городов. Его достопримечательности знамениты на весь мир, а на их осмотр может уйти несколько недель. Если время путешествия ограниченно, хорошим выходом станет автобусная экскурсия по северной столице России. Куда отправиться в первую очередь, расскажем ниже.

Петергоф

Невозможно представить посещение Санкт-Петербурга без осмотра знаменитой резиденции Петра Первого. В ходе организованной поездки туристы могут прогуляться по Большому дворцу и Нижнему парку, посетить музеи, увидеть знаменитые особняки, фонтаны и скульптуры, а главное — совершить увлекательный экскурс в историю.

Исторический центр

Маршрут может несколько меняться, в зависимости от выбранной экскурсии, но чаще всего он затрагивает Эрмитаж, Исаакиевскую и Петропавловскую площади, Спас-на-Крови, Дворцовую набережную, Невский проспект, Кунсткамеру и другие знаковые объекты. Часть маршрута туристы проезжают на автобусах, часть проходят пешком.

Кронштадт

Если вас увлекает морская история нашей страны, поехать в уникальный город-крепость стоит обязательно. В ходе увлекательной экскурсии гости могут увидеть Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, местный Гостиный двор и Адмиралтейство, а также другие интересные объекты. За особую атмосферу город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Петропавловская крепость

Именно здесь началась история северной столицы России. В ходе увлекательной экскурсии туристы ознакомятся с тем, как зародился Санкт-Петербург и как из крепости за три столетия он «вырос» в один из самых развитых городов Европы. Одновременно с посещением крепости путешественников ждет прогулка по историческому центру.

Царское село

Выбравших эту экскурсию ждет Екатерининский дворец — загородная летняя резиденция императорской семьи, основанная в начале 18 века, а также прилегающий к ней живописный парк. Здесь же можно увидеть знаменитую Янтарную комнату. Роскошные интерьеры поразят вас своим великолепием, а опытный гид обязательно расскажет не только об общеизвестных, но и о самых «секретных» фактах из истории.

Общество с ограниченной ответственностью «Спутник».

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