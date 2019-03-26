Интернет-магазин Amway-site.ru раздает подарки

Рекламируемые средства гигиены, бытовая химия и другая продукция, которая должна быть экологически чистой, не всегда соответствует стандартам. От высокого качества далеко. Ярким свидетельством этих слов выступают отзывы клиентов. Если же вы желаете приобрести действительно безопасную, экологически чистую и высококачественную продукцию, то обращайтесь в интернет-магазин «Амвей» .

Вот пять весомых причин, почему люди выбирают товары из каталога «Амвей»:

Вся продукция , в том числе парфюмерия и средства гигиены , изготавливается на дорогостоящем оборудовании собственного завода. Выпускаемые товары соответствуют сертификатам ВОЗ. Экологическая чистота. В производстве используются исключительно натуральные материалы , без применения вредной химии. Универсальность. Товары от «Амвей» рассчитаны на лиц мужского и женского полов. Тестирование перед поступлением на рынок. Каждый товар компании проходит проверку в несколько этапов. Это служит гарантом высокого качества. Доступные цены. Стоимость продукции ниже , чем товары , представленные элитными брендами.

Где можно приобрести товары?

Купить Amway можно на интернет-портале amway-site.ru. Важно, что на сайте реализуют товары напрямую от производителя. Никакой переплаты и посредников! Причем каждый желающий может выгодно приобрести товары оптом, не регистрируясь в качестве бизнесмена. Просто и удобно.

И еще: доставка продукции по России осуществляется посредством почты. Стоимость транспортировки в любой город составляет всего 250 рублей.

Бонусы от «Амвей» доступны всем!

Рады сообщить, что компания дарит презенты покупателям. В рамках уникальной акции клиент автоматически становится обладателем бонуса. Тип подарка зависит от того, какую сумму вы потратили на покупку. Поэтому теперь купить в «Амвей» еще выгоднее, чем прежде. Вот два важных момента:

Список подарков доступен по ссылке на сайте магазина — https://amway-site.ru/products. Ознакомьтесь с перечнем. Возможно , вы захотите купить чуть больше , чтобы получить действительно нужный бонус. Клиент самостоятельно указывает подарок , который хотел бы получить. Это делается на этапе оформления покупки.

И помните, что компания никогда не стоит на месте. Она развивается. Постоянно обновляется ассортимент продукции, улучшаются условия покупки для клиентов, появляются новые бонусные акции.

Индивидуальный предприниматель «Коновалов Глеб Владимирович». Юридический адрес: 115191, Москва, ул. М. Тульская 55/1. ОГРН 311774607700010

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