Интернет-магазин Amway-site.ru раздает подарки

Вот пять весомых причин, почему люди выбирают товары из каталога «Амвей»:
- Вся продукция, в том числе парфюмерия и средства гигиены, изготавливается на дорогостоящем оборудовании собственного завода. Выпускаемые товары соответствуют сертификатам ВОЗ.
- Экологическая чистота. В производстве используются исключительно натуральные материалы, без применения вредной химии.
- Универсальность. Товары от «Амвей» рассчитаны на лиц мужского и женского полов.
- Тестирование перед поступлением на рынок. Каждый товар компании проходит проверку в несколько этапов. Это служит гарантом высокого качества.
- Доступные цены. Стоимость продукции ниже, чем товары, представленные элитными брендами.
Где можно приобрести товары?
Купить Amway можно на интернет-портале amway-site.ru. Важно, что на сайте реализуют товары напрямую от производителя. Никакой переплаты и посредников! Причем каждый желающий может выгодно приобрести товары оптом, не регистрируясь в качестве бизнесмена. Просто и удобно.
И еще: доставка продукции по России осуществляется посредством почты. Стоимость транспортировки в любой город составляет всего 250 рублей.
Бонусы от «Амвей» доступны всем!
Рады сообщить, что компания дарит презенты покупателям. В рамках уникальной акции клиент автоматически становится обладателем бонуса. Тип подарка зависит от того, какую сумму вы потратили на покупку. Поэтому теперь купить в «Амвей» еще выгоднее, чем прежде. Вот два важных момента:
- Список подарков доступен по ссылке на сайте магазина — https://amway-site.ru/products. Ознакомьтесь с перечнем. Возможно, вы захотите купить чуть больше, чтобы получить действительно нужный бонус.
- Клиент самостоятельно указывает подарок, который хотел бы получить. Это делается на этапе оформления покупки.
И помните, что компания никогда не стоит на месте. Она развивается. Постоянно обновляется ассортимент продукции, улучшаются условия покупки для клиентов, появляются новые бонусные акции.
Индивидуальный предприниматель «Коновалов Глеб Владимирович». Юридический адрес: 115191, Москва, ул. М. Тульская 55/1. ОГРН 311774607700010
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