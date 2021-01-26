Интернет-магазин белорусской одежды в России «Велесмода» теперь доставляет заказы посредством СДЭК

Отличная новость для покупателей магазина Велесмода . Теперь магазин доставляет товары в Барнаул посредством службы доставки СДЭК. Напомним, что ранее в Барнаул и Алтаский край была доступна доставка только Почтой России.

Заказывая товары из магазина Велесмода и выбирая услугу доставку транспортной компании СДЭК, Вы сможете получать их гораздо быстрее и с доставкой до двери. А стоимость услуги доставки — фиксированная и зависит от размера выбранной коробки.

Велесмода — интернет-магазин белорусской женской одежды. Вся одежда выполнена из высококачественного белорусского трикотажа и из натуральных волокон.

Ещё на территории Советского союза белорусские ткани пользовались популярностью, ведь именно там, в частности в Бресте, производились ткани и создавалась одежда. И до сегодняшнего дня белорусский трикотаж не потерял своей актуальности и продолжает поставляться в другие страны.

Интернет-магазин Велесмода позволяет женщинам из России без труда и по приятным ценам приобретать стильную одежду из натуральных тканей от белорусского производителя. Здесь представлена одежда как на выход, так и для дома.

Обширный размерный ряд и обилие моделей в различных стилях позволит каждой девушке и женщине подобрать наряд на свой вкус и размер, ведь размерные линейки довольно широки.

А в разделе «скидки» вполне реально отхватить отличные модели по низким ценам.

На сайте можно прочитать отзывы покупателей почти на каждый товар, что может определиться с выбором и размером.

Спешите заказать одежду по акционной цене и воспользуйтесь новым для магазина ускоренным способом доставки.

Доставка с помощью курьерской службы СДЭК имеет несколько преимуществ.

Вам не нужно ходить на Почту и стоять в очередях. Курьер привезет заказ прямо к вашей двери. Либо покупатель может выбрать доставку до пункта выдачи и забрать в любое удобное ему время.

Отметим, что за состоянием сотрудников компании СДЭК ежедневно следят врачи. Курьеры работают исключительно в перчатках и масках, а помещения пунктов выдачи регулярно дезинфицируются.

Интернет-магазин Велесмода доставит Ваши покупки при полной предоплате удобным Вам способом.

ИП Колесников Иван Викторович. УНП 290185705. Свидетельство № 0497995 выдано администрацией Ленинского района г. Бреста, 7 октября 2015 г. В торговом реестре Республики Беларусь с 17 сентября 2020 г.