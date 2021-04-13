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Интернет-магазин и программа учета 1С

Эффективное управление финансами невозможно представить без программы 1С. Учет товарно-складской жизни в 80% случаев ведется именно в ней. Чем обуславливается такая популярность? Как в условиях современного прогресса не придумали альтернативу? Объяснение этому феномену есть — маркетинг. Программы 1С купить желает каждое предприятие, в том числе и большинство интернет-магазинов. Прежде чем вы решитесь окунуться в технические характеристики и особенности работы программы, определим ее приоритетность для использования интернет-магазинами.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

1С помогает решить проблему остатков

Владельцы интернет-магазинов как никто знают, что регулирование остатков есть треть успеха выполненных заказов. Наличие той или иной позиции на сайте должно отражать наличие на складе. В противном случае появляются негативные отзывы, оценки покупателей из-за неверности информации на сайте и невозможности приобрести понравившейся товар. Помимо негодования со стороны покупателей, ведение учета позволяет минимизировать звонки по отменам, тем самым экономить время и делать работу менеджеров более эффективной. Определим ключевые моменты покупки 1С для интернет-магазина:

  • В одной программе могут осуществляться все операции. Начиная от оформления заказов, заканчивая работой с поставщиками и складом;
  • Автоматизация и подготовка к выписке внутренних и внешних документов;
  • Проведения подробного анализа работы по каждому клиенту или в заданный период времени;
  • Ведение бизнес-процессов по продаже и их результаты.
  • Минимизация ошибок при работе с клиентами.

Поддержка программ 1С или, иными словами, настройка работы компонентов осуществляется программистами. Этот программный продукт бывает различных версий и с каждым годом совершенствуется. Выбирать программное обеспечение следует в зависимости от особенностей и потребностей бизнеса.

Стоимость 1С для интернет-магазинов

В электронной коммерции стоимость месяца использования программных продуктов 1С онлайн может стартовать от 30$. Цена достаточно высока, но если учесть преимущества и функционал, вполне объяснима. Гибкость подстройки под потребности магазина, сервисное обслуживание и решение организационных и программных моментов — то, что позволит бизнесу функционировать 24 часа в сутки.

ООО «АйТи-Консалтинг». Ю. Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.69, корп. 2, помещение 21. ОГРН: 3137604235000

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