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Интернет-магазин: с Алтая — на здоровье

Что делать, если вы знаете о существовании «Горной аптеки», но не можете посетить ее? Или вам посчастливилось побывать здесь, но вернуться не получается? Для таких случаев мы создали интернет-магазин сибирских товаров для здоровья и красоты. Из любой точки России и мира доступны для заказа натуральные продукты Алтая!

Варенье из сибирских ягод в "Горной аптеке".
Варенье из сибирских ягод в "Горной аптеке".
Анна Зайкова

Домашние заготовки по традиционным рецептам народов Сибири отгружаются непосредственно из погребов «Горной аптеки». Это уникальные деликатесы, попробовать которые можно только у нас. Мясо лося, зайца, косули, утки кряквы готовится особым способом — томлением. Именно так готовилась еда в русской печи. Томление раскрывает все оттенки вкуса дичи. Такое мясо буквально тает во рту!

Ольга Гребенюк
Ольга Гребенюк
Туристический центр «Горная аптека»

На десерт предлагаем варенье из сибирских ягод — полевой клубники, облепихи, малины, клюквы. Томление позволяет сохранить вкус и аромат ягод, а также все разнообразие полезных веществ.

На отдельной полке в наших погребах и в интернет-магазине представлены традиционные сибирские напитки. Компоты из ревеня, черемухи и клюквы изготовлены по исконной рецептуре, с сохранением витаминов. Наконец, ничто так не утолит жажду, как настоящий березовый сок!

В интернет-магазине также представлена разнообразная продукция предприятий Алтайского биофармацевтического кластера. Отборные сорта алтайского меда, травяные чаи, бальзамы, косметические средства, продукты пантового мараловодства, десерты и напитки из самой знаменитой алтайской ягоды — облепихи.

Вся продукция — абсолютно натуральная. Мы работаем лишь с теми производителями, которые верны лучшим традициям старейших провизоров Алтая, и гарантируем максимально бережную доставку с соблюдением всех норм безопасности.

ООО Туристический центр «Горная Аптека». ОГРН 1162225057510. Юридический адрес: 656065, Алтайский край, Барнаул г, Попова ул, дом № 67, кв.31

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