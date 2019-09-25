Интернет-маркетологи соберутся на конференции в Новосибирске

13−14 ноября 2019 года в Новосибирске состоится 5-я Сибирская конференция «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» — eMarketingSib 2019 . Организаторы — Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь». Мероприятие соберет более 150 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.

На конференции будут обсуждаться актуальные тренды в сфере интернет-маркетинга, новые фишки, технологии и инструменты, которые можно использовать и внедрять уже сегодня, чтобы повышать продажи. Мероприятие поможет выбрать те инструменты онлайн-продвижения, которые требуют меньше всего затрат и приносят больше всего результатов; тем самым позволит корректировать и оптимизировать реализуемые рекламные кампании и повышать их эффективность.

Сибирская конференция eMarketingSib. Фото предоставлено организатором

Первый день конференции включает пленарные заседания и дискуссии, в рамках которых выступят эксперты из ведущих федеральных и региональных компаний, таких как Теле2, «Юничел», «ВЕК Косметик», DeltaClick, «Первый ОФД», Космос-Веб, IT Construct, Idea Nova, Let`s Rock и другие. В ходе выступлений спикеры поделятся опытом реализации проектов в интернет-среде, расскажут о трендах и успешных кейсах. Программа включает такие основные блоки, как технологии и тренды, данные и аналитика, сайт и мобильные коммуникации, продвижение и эффективные инструменты, коммуникации с клиентами и персонализированный маркетинг.

Роман Петров,

директор компании ITConstruct:

У нас в Сибири в целом, и Новосибирске в частности, есть определенный дефицит мультиформатных конференций, когда вы одновременно можете и узнать о новинках рынка интернет-маркетинга, и получить опыт реальных игроков рынка, а также обсудить возникающие ситуации с другими участниками. Если вы являетесь владельцем или маркетологом интернет-проекта, особенно в e-commerce — рекомендую эту конференцию как площадку, на которой можно обменяться опытом и зарядиться идеями на ближайшие «полгода-год».

Второй день конференции — это мастер-классы, которые предполагают более детальную проработку отдельных элементов, инструментов и технологий интернет-маркетинга. Будут разбираться такие темы, как фишки и тренды таргетированной рекламы, быстрая и эффективная работа с лидами, новые подходы в email-маркетинге, продвижение в Instagram и Facebook, веб-аналитика и др. С мастер-классом на тему «Сторителлинг в SMM как способ забрендировать дофамин» выступит Алексей Мишенин, креативный директор digital-агентства Wow (AG Deltaplan), Новосибирск. Алексей расскажет о том, как устроена грамотная работа над SMM-проектом: аудитория, культурный код и tone of voice, что такое сторителлинг в SMM и почему он работает (немного про нейрофизиологию), зачем бренду рассказывать истории (отстройка от конкурентов, лояльность и креатив, бесплатное медиа), как создавать истории: креативные подходы и методы.

Более подробная информация о конференции и условиях участия: clck.ru

Место проведения: конференц-зал ГК «Обувь России», ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (Конференц-зал).