Интернет на высоте: в Шерегеше туристы скачали больше 2 терабайт на вершине горы Зеленая

Билайн проанализировал активность абонентов во время новогодних праздников на самых известных горнолыжных курортах страны, в том числе — в Шерегеше Кемеровской области, Абзаково в Республике Башкортостан, Приэльбрусье и других популярных местах. Туристы делились своими впечатлениями в социальных сетях и скачивали нужный контент, ожидая свою очередь на подъемник, наслаждаясь видом с горных вершин и отдыхая вечером в номерах гостиниц.

Шерегеш вошел в тройку лидеров по интернет-активности на самой высокой точке курорта. С вершины горы Зеленая (1268 метров над уровнем моря) туристы за время каникул скачали 2,1 терабайта. Первое и второе место в этой категории получили Приэльбрусье и гора Абзаково — там абоненты отправили и загрузили больше 5,25 и 3,5 терабайт соответственно.

Среди российских горнолыжных курортов Шерегеш лидирует в общем количестве скачанного трафика в этот период. Только в гостиницах и кафе туристы использовали 8 терабайт трафика на фильмы онлайн, аудиосервисы, скроллинг ленты социальных сетей, игры и интернет-серфинг во время отдыха. Кроме того, туристы в Шерегеше больших других говорили по телефону: поздравляли с праздниками, обсуждали новости и делились впечатлениями от отдыха.

Всего за праздничные выходные на российских курортах — в Шерегеше, Абзаково, у села Красная поляна (Краснодарский край), «Эльбрус Азау», «Эльбрус Чегет» (Республика Кабардино-Балкария) и «Завьялиха» (Челябинская область) — было скачано 103 ТБ. Общая продолжительность разговоров составила более 1 миллиона минут.

Алексей Ядрышников,

директор Кемеровского отделения билайн:

— Шерегеш — популярный горнолыжный курорт не только среди жителей Сибири. В сезон сюда приезжают гости со всех регионов страны, и спрос на связь существенно возрастает. Туристы делятся фотографиями и видео, публикуют сторис, общаются с близкими, используя большой объем интернет-трафика и голосовой связи. Перед стартом нынешнего сезона билайн подготовился к повышенной нагрузке: мы увеличили количество базовых станций 4G до двух раз, чтобы гости курорта могли с комфортом пользоваться всеми сервисами и оставаться на связи с близкими.

Трафик сравнивался в период новогодних каникул с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года