Интернет-трафик алтайских клиентов Tele2 в международном роуминге вырос в 11 раз

Tele2 подвела итоги активности клиентов в летний период. В этом году почти вдвое больше клиентов оператора воспользовались услугами связи в международном роуминге. Самым популярным месяцем для отдыха стал июль.

За лето алтайские клиенты оператора побывали в 70 странах мира. На карте роуминговой активности появились в этом году Япония, Канада, Куба, Бельгия, Болгария, Иордания, Мьянма, Панама, Сейшельские острова и еще двадцать стран. Общее количество клиентов оператора, выезжавших летом за рубеж, увеличилось на 88%. Самыми посещаемыми странами стали Казахстан, Турция, Абхазия и Китай. При этом туристический трафик в Китай и Казахстан вырос почти вдвое, а в Абхазию — в десять раз.

В поездках клиенты оператора активнее пользовались услугами мобильной связи. В 11 раз увеличился объем потребления мобильного интернета в зарубежных поездках. Больше всего трафика использовали туристы на отдыхе в Турции. Продолжительность разговоров выросла на 42%. Самыми разговорчивыми стали алтайские туристы, отдыхавшие в Казахстане, Турции и Греции.

Лето безлимитного интернета

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в 7 раз. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за июнь-август 2018 года оператор увеличил список стран действия услуги с 54 до 89. Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна.

Услуга оказалась популярна среди абонентов Tele2: в июне-августе 2018 года ее подключили сотни тысяч клиентов. Наибольшее количество гигабайтов скачали пользователи в Турции, Италии и Испании.

Абонентская плата за опцию составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Первой в списке стран для летнего отдыха остается Турция. На второй и третьей позиции расположились Украина и Белоруссия.

Самыми экзотическими направлениями стали Бермудские острова, Бурунди, Замбия, Монтсеррат, Острова Кука, Сент-Люсия, Южный Судан и Ямайка.

Главное спортивное событие лета и входящего роуминга

Этим летом в сети Tele2 зарегистрировалось в два раза больше гостей из других стран, чем годом ранее. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая. На втором месте по числу зарегистрировавшихся оказались туристы из США, третье место занял Казахстан.

Роуминговая активность иностранных туристов в России показала рост по всем направлениям. Количество выговоренных минут увеличилось год к году почти на 50%. Но еще охотнее путешественники пользовались мобильным интернетом — летом 2018 года интернет-трафик в гостевом роуминге увеличился в несколько раз.

Список стран-лидеров по объему скачанного трафика за июнь-август 2018 года совпадает с рейтингом стран, показавших наибольшую активность в гостевом роуминге во время главного спортивного события лета. Первую позицию в рейтинге занимает Аргентина, а за ней следуют Китай и США.

Самые активные потребители услуг передачи данных — аргентинцы — показали прирост по объему трафика год к году в 6 100 раз. При этом число туристов из этой страны, зарегистрировавшихся в сети Tele2, выросло в 161 раз. Лидеры прошлогоднего рейтинга Китай и США также показали значительный прирост по объему скачанных мегабайтов по сравнению с прошлым годом: в 3 и 2 раза соответственно. Количество абонентов из обеих стран, зарегистрировавшихся в сети Tele2 в июне-августе 2018 года, при этом выросло вдвое.

Внутренний туризм без границ

Потребление услуг связи в путешествиях по России продолжает набирать обороты. Так, голосовой трафик год к году вырос на 21%. Самыми общительными оказались клиенты Tele2 из Москвы — они проговорили в поездках по России на 76% больше минут, чем годом ранее. Следом в рейтинге идут абоненты из ХМАО, Салехарда, Челябинска и Санкт-Петербурга — в среднем их голосовая активность возросла на две трети.

В июне-августе этого года клиенты Tele2 больше всего минут проговорили в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. Московские абоненты Tele2 активнее всего пользовались голосовой связью в Краснодаре, Владимире и Туле. Петербуржцы проговорили больше всего минут, находясь в Краснодаре, Великом Новгороде и Москве. В свою очередь, абоненты из Краснодара чаще всего путешествовали в Ростов-на-Дону, Москву и Санкт-Петербург.

В апреле Tele2 запустила обновленную тарифную линейку «Мой Tele2». Пользователи линейки не платят за междугородную связь: на всех тарифах «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Внутрисетевой роуминг был отменен на новой линейке с момента запуска. Мобильный интернет и до этого много лет тарифицировался, как в домашнем регионе, на всех тарифах Tele2.

В августе 2018 года оператор завершил отмену внутрисетевого роуминга на всех архивных тарифных планах. Теперь на всех тарифах Tele2 входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона.