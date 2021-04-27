Инвестиции. Алтайский производитель запускает новое оборудование для изготовления шин с двухслойным протектором

28 апреля 2021 года на одном из крупнейших предприятий нашего края состоится запуск новой промышленной линии для изготовления шинной продукции Нортек.

Шинное производство «Нортек» продолжает цикл обновления сложного производственного оборудования с целью повышения производительности и качества выпускаемой продукции. Это подтверждается как растущим оборотом предприятия, так и постоянным увеличением штатной численности специалистов.

Целью модернизации является повышение производительности, расширение ассортимента, а также повышение качества производимой продукции.

В 2018 г. предприятием «Нортек» было принято решение пополнить парк своего оборудования абсолютно новым протекторным агрегатом «Дуплекс» китайского производства. Такой агрегат обошелся предприятию в 200 000 000 руб. Помимо улучшения качества и увеличения производительности данная линия способствует обеспечению новыми рабочими местами 30 человек.

Справка Агрегаты типа «Дуплекс» предназначены для выпуска заготовок протектора и боковин на шины Алтайского производителя Нортек.

Ранее двухслойный протектор выпускали на устаревших машинах теплого питания — с помощью двух червячных агрегатов, работающих на одну формующую головку. Главным минусом устаревшей технологии являлась сложность контроля температур, нарушение физико-химических свойств, залипание смесей и высокий процент брака на выходе.

Процесс изготовления на новых машинах холодного питания, обеспечивает предприятию Нортек высокое качество протектора и стабильность его свойств (так как смесь не нагревается несколько раз). Метод холодного питания при экструдировани протекторной ленты, качественно влияет на всё производство в целом: повышает количество готовой продукции за то же количество времени и улучшает качество товара.

Установка агрегата Дуплекс обоснована потребностью производства новых типоразмеров шин с использованием двухслойного протектора.

Важно отметить, что на шеф-монтаж должны были приехать китайские специалисты в составе 16 человек, но в связи с пандемией, техническому составу завода пришлось собственными силами производить как монтаж, так и пуско-наладку линии, начиная от программирования и заканчивая модернизацией ряда процессов, адаптируя под сибирские условия.

Несмотря на эти трудности, ежегодно предприятие продолжает инвестировать в производство. К примеру, общий объем инвестиций за 2020 год составил 699 млн рублей и позволил увеличить штатный состав предприятия на 200 человек.

На сегодняшний день с начала 2021 года завод увеличил численность сотрудников на 100 человек, на данный момент они проходят обучение либо уже освоили основные профессии.