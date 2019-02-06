Уже не тот: что происходит с модой на iPhone в мире и на Алтае

Корпорация Apple переживает не лучшие времена: продажи iPhone в новогодние праздники не оправдали ожиданий и обрушили ее акции и капитализацию почти в два раза. Рынок смартфонов завоевывают китайцы — по итогам 2018 года Huawei занял второе место в мире по продажам этих гаджетов, оттеснив Apple на третье. На первом по-прежнему Samsung. Altapress.ru разбирался, преувеличены ли «слухи о смерти» Apple и насколько популярны ее гаджеты в Алтайском крае.

Краткое содержание

Насколько серьезен кризис в Apple

Колумнист издания The Wall Street Journal Джон Столл считает, что в обозримом будущем iPhone может ждать судьба брендов Polaroid и Kodak. Недавно вышла его колонка на эту тему. Многие эксперты с такой радикальной оценкой ситуации в Apple не согласны и считают, что у компании еще большой резерв для того, чтобы выйти из кризиса.

Больше всего реализация iPhone в «рождественский период» просела в Китае — жители страны стали предпочитать местных производителей. К тому же продажи смартфонов в мире падают — в 2018 году их купили на 5% меньше, чем годом ранее (данные аналитической компании Canalys).

iPhone. macdigger.ru

Компания IDC объясняет это несколькими факторами: удлинением циклов замены устройств, политической и экономической неопределённостью и растущим разочарованием потребителей в связи с ростом цен.

Например, в России цены на флагманские смартфоны преодолели 100 тыс. рублей — это были новые модели iPhone. Технические преимущества дорогих телефонов оказываются под вопросом. Люди все чаще спрашивают себя: стоит ли платить больше, если разница не очевидна?

В конце января глава Apple Тим Кук сказал, что компания снизит цены на смартфоны в странах, где произошло резкое ослабление национальных валют к доллару. В том числе и в России.

В нашей стране продажи смартфонов Apple в 2018 году выросли на 2% в штучном выражении. Компания занимает третье место, уступая Samsung и Huawei. Бестселлерами стали вовсе не новые модели iPhone, а вышедшие в прошлые годы iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7. И доля рынка Apple в России за год уменьшилась с 16,2% до 11,8%.

Во многих странах (кроме Китая) Apple заработала хоть и не намного, но больше, чем годом ранее, а США, Канаде, Германии, Италии даже установила рекорд по доходам. В компании также гордятся успехами в продажах платных сервисов: Apple Music, Apple TV, iTunes, iCloud. Их общая квартальная выручка составила 10,8 млрд долларов.

Как iPhone продается в Алтайском крае

В алтайской рознице сотовых операторов МТС, «Билайн» и «МегаФона» самыми популярными iPhone по итогам 2018 года стали «старые» модели. Два из среднего ценового сегмента стоимостью порядка 20 тыс. рублей и один из категории «30 тыс. плюс». Из числа дорогих в топ попали два смартфона — iPhone X (72 тыс. рублей — цены указаны на момент публикации), iPhone 8 64Gb (45 тыс. рублей).

Самые популярные iPhone в сотовой рознице Алтайского края в 2018 году iPhone SE

iPhone 6 32Gb

iPhone 7 32Gb

iPhone 8 64Gb

iPhone X

Phone SE оказался «хитом продаж» в алтайской рознице МТС. iPhone 6 32GB — лидером в количественном и денежном выражении в своем ценовом сегменте в салонах «Билайн». А iPhone X — лидером продаж в той же сети только в денежном выражении. В рознице «МегаФона» iPhone SE 32GB, iPhone 6 32GB, iPhone 7 32GB стали наиболее популярными моделями в своих ценовых сегментах.

iPhone SE , соцсети. СС0

В нише дорогих смартфонов в алтайской рознице «Билайна», МТС и «МегаФона» лидерство удерживают Apple и Samsung. В «Билайне» третье место в этой категории устройств занял китайский Huawei.

По количеству продаж в рознице «МегаФона» в недорогие модели Samsung, Vertex, Xiaomi, Honor обогнали аналогичные по цене iPhone. «Специфика региона говорит о наибольшей востребованности товаров именно в низком и среднем ценовом сегменте», — отметили в компании.

Мнения алтайских любителей гаджетов

Altapress.ru попросил двух любителей гаджетов из Алтайского края поделиться мнением по поводу цен на iPhone и кризиса в Apple. Это Андрей Козицин (АК) и Николай Федоринов (НФ). Они оба занимались тестированием смартфонов, делали о них пользовательские обзоры и сейчас продолжают следить за всеми новинками.

Андрей Козицин , любитель гаджетов.

— Завышены ли , по вашему мнению , цены на новые флагманы iPhone?

АК: — Цены на флагманы Apple завышены, как и на топовые модели других брендов. Можно было бы посетовать, что это мы бедные, но спрос на дорогие смартфоны падает во всем мире. Однако у iPhone еще и стоимость ремонта высока. Стекла смартфонов хрупкие, теперь они с двух сторон — цена их замены на последних моделях доходит до 40 тыс. рублей.

НФ: — Я считаю цены на новые смартфоны Apple высокими. В последнее время каких-то особых инноваций в них нет, но стоимость по сравнению с аналогичными гаджетами на порядок выше. Мое мнение сейчас разделяет, мне кажется, большинство, но у бренда есть стабильный процент почитателей, которые покупают его продукты, несмотря на стоимость.

— Является ли сейчас iPhone показателем статуса?

АК: Несмотря на завышенные цены, я считаю, что по-настоящему статусных смартфонов сейчас на рынке нет. К ним не относятся обычные модели iPhone. Китайские смартфоны Huawei и Honor (принадлежит Huawei) уже встали в один ряд по техническим характеристикам и восприятию бренда с Apple и Samsung — продажи это доказывают.

НФ: — Многие уже понимают, что iPhone перестает быть статусной вещью. Да, крутой гаджет, но не особенно лучше флагманов от конкурентов. Думаю, менталитет здесь играет большую роль. Люди, которые считают iPhone эталоном смартфона, все еще остаются, правда их становится меньше.

По техническим характеристикам к Apple и Samsung вплотную подошли смартфоны Huawei. Другие китайские бренды тоже предлагают интересные решения, однако всегда есть «но». Если разбираться в деталях, то все друг друга в чем-то превосходят или уступают. Я уверен, что Apple, Samsung и Huawei стали лидерами рынка во многом благодаря рекламе и PR. У других брендов есть не менее интересные и технологичные решения, но таких высоких продаж нет.

Николай Федоринов. Из архива редакции.

— Ожидает ли Apple судьба Kodak и Motorola?

АК: — Несмотря на то, что Apple переживает серьезный кризис, она накопила столько денег, что ее нельзя ни купить, ни быстро разорить. Думаю, этот кризис затяжной и будет продолжаться еще очень долго. Доля Apple на рынке падает, но медленно, невооруженным взглядом этого не видно. Такого провала, как случился с Motorolla или Nokia, у Apple не будет.

НФ: — Мне кажется, Apple еще долго будет оставаться на рынке смартфонов и входить в пятерку лидеров. Ее судьба в значительной степени будет зависеть от ценовой политики и других решений руководства. Маркетинг тоже играет важную роль, но уже не ведущую.

— Какой смартфон из числа дорогих вы бы рекомендовали знакомым?

АК: — При выборе смартфона, нужно в первую очередь руководствоваться своими потребностями. Если вы фанат Apple, то самой желанной моделью для вас будет последний iPhone с максимальным объемом памяти. У пользователей Android выбора больше: геймер, скорее всего, предпочтет Asus ROG Phone, бизнесмен — Samsung Note 9, фотограф — Google Pixel 3 и так далее.

НФ: — Я не люблю давать советы по поводу покупки смартфонов, потому что у всех свои предпочтения. Однако если все же советовать, то непременно флагманы. Да, они стоят недешево, но именно в этих моделях применяются самые современные технологии на данный момент.

Пожалуй, мог бы рекомендовать Xperia от Sony, Galaxy от Samsung, iPhone и Huawei/Honor. Других же производителей посоветовал бы только в среднем или низко-бюджетном сегменте. Характеристики смартфонов среднего ценового сегмента практически у всех моделей соответствуют цене. Поэтому выбор зависит исключительно от предпочтений пользователя.