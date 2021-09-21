Ипотека от Россельхозбанка для жителей Алтая теперь доступна на Циан

Россельхозбанк и Циан запустили дистанционный прием заявок на ипотечные кредиты для пользователей «ЦИАН.Ипотека». Для того, чтобы подать заявку на получение ипотечного кредита в РСХБ, требуется лишь предварительно заполнить анкету на сайте cian.ru.

Чтобы узнать о доступных кредитных программах Россельхозбанка, посетителю сайта ЦИАН. Ипотека достаточно заполнить стандартную анкету. Для дальнейшего оформления заявки клиент переходит в личный кабинет платформы Своё Жильё от РСХБ. Поскольку Россельхозбанк располагает второй по величине филиальной сетью среди российских банков, у клиентов появляется широкий выбор наиболее удобных для них офисных адресов.

Пользователям Циан доступна вся ипотечная линейка РСХБ. В том числе кредиты на жилье на первичном и вторичном рынках (лимит 60 млн рублей, ставка от 7,75%), ипотека на недвижимость в новостройках с господдержкой (лимит 3 млн рублей, ставка от 5,3%), займы на покупку индивидуальных домов, в том числе загородных (лимит 60 млн рублей, ставка от 8%). Кроме того, возможна выдача средств на приобретение городских апартаментов, таунхаусов, коттеджей и земельных участков. Конкретные условия зависят от того, работает ли клиент в бюджетной организации, есть ли у него зарплатная карта, застраховал ли он жизнь и здоровье, а также от размера первоначального взноса, суммы и срока кредита. Подать заявку можно для приобретения объектов недвижимости во всех регионах России.

В настоящее время за счет интеграции с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН на платформе Своё Жильё доступно для выбора более 2 тыс. жилых комплексов на первичном рынке и более 1,5 млн квартир на вторичном рынке. Пользователи платформы Своё Жильё могут выбрать недвижимость среди 2 млн вариантов. На платформе представлена вся продуктовая линейка РСХБ по ипотеке на территории всей страны. По статистике РСХБ, каждая пятая заявка на ипотечный кредит в Россельхозбанке сегодня подается через экосистему Своё Жильё.

«Развитие цифровых сервисов превращает приобретение недвижимости в менее трудоемкий процесс. Алтайский филиала Россельхозбанка активно развивает платформу Свое Жилье на территории края и республики. Клиенты, все чаще оставляют заявку на платформе, получают одобрение, собирают все необходимые документы, а уже потом приходят в банк за оформлением кредита. Все это значительно сокращает сроки и экономит время. Площадка Циан — еще один шаг на пути оптимизации процесса», − отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

С начала 2021 года Алтайским филиалом Россельхозбанка выдано 800 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Наиболее часто берут ипотеку жители Барнаула, Горно-Алтайска, Новоалтайска и Бийска. Наиболее востребованными программами у жителей Алтая являются «Ипотека с господдержкой», «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми», «Ипотека по двум документам» и «Молодая семья и материнский капитал».

Более подробную информацию об условиях предоставления кредитных продуктов, ставках, необходимых документах можно посмотреть на сайте АО «Россельхозбанк» www.rshb.ru.