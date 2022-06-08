8 июня
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Потребитель

Ипотека с господдержкой — реальная возможность отметить новоселье

Ипотека является самым удобным и быстрым способом улучшить жилищные условия, а льготная ипотека — еще и самым выгодным. Читайте советы финансистов, как стать участником государственных программ и сэкономить на платежах.

Ипотека с господдержкой – реальная возможность отметить новоселье.
Ипотека с господдержкой – реальная возможность отметить новоселье.
Банк «Левобережный» (ПАО)

Правительство РФ снизило ставку по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых. Сумма кредита — от 500 тысяч до 10 млн рублей, срок — от 3 до 25 лет. Купить квартиру можно на еще более привлекательных условиях, если:

  • внести первоначальный взнос от 15%;
  • застраховать объект, жизнь и трудоспособность;
  • подтвердить доход выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получать зарплату на счет в Банке «Левобережный».

В этом случае ставка составит 8% годовых. Если у вас есть материнский капитал, его можно использовать в качестве первоначального взноса, не дожидаясь трехлетия ребенка. Программа действует до конца года.

Программисты могут оформить IT-ипотеку под еще более низкий процент — 4,5−5% годовых. И купить не только квартиру в новостройке или на вторичном рынке, как по программе льготной ипотеки, но и дом с земельным участком. Кредит выдается на сумму от 500 тысяч до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн рублей — в остальных регионах. Срок погашения — от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15% при покупке квартиры и от 20% - дома. В счет его оплаты можно использовать материнский капитал и бюджетные средства.

Также в Банке «Левобережный» действуют семейная и сельская ипотека и другие выгодные программы. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте, в интернет-банке BL-online, по телефону 8−800−3333−555 (звонок по России бесплатный) и в офисах банка:

  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Максимальная ставка по льготной ипотеке на новостройки — 9,3% годовых при первоначальном взносе от 20%, подтверждении дохода справкой по форме банка и отсутствии страхования жизни и трудоспособности.

Льготная ипотека для IT-специалистов выдается заемщикам в возрасте от 22 до 44 лет, которые работают в компаниях, относящихся к сфере информационных технологий, находящихся на территории РФ, имеющих аккредитацию Минцифры РФ и пользующихся налоговыми льготами. Доход заемщика за последние 3 месяца с учетом НДФЛ должен составлять: более 150 тыс. руб., если место работы находится в субъекте РФ с численностью населения от 1 млн человек; более 100 тыс. руб. — с численностью до 1 млн человек. Ставка 4,5% годовых действует при подтверждении дохода выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получении зарплаты на счет в Банке «Левобережный», а также оформлении страхования объекта, жизни и трудоспособности. Ставка 5% годовых действует при отказе от страхования жизни и трудоспособности. Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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