Известный писатель и журналист Александр Маленков зачитал отрывки из своих произведений на литературном вечере, организованном в честь появления в городе бренда IQOS. Вместе с Яной Милорадовской, главным редактором «Собака.ru», Александр приехал в Барнаул, чтобы обсудить с гостями вечера важность перемен в жизни каждого человека.

Маленков не в первый раз посетил наш город. Но сам он не считает свой визит «вполне настоящим»:

«Это экзотическая история, — рассказывает писатель, — Когда было полное солнечное затмение, мне посчастливилось приехать в Барнаул по делам. Мы прилетели, высадились в аэропорту, понаблюдали в течение часа затмение на взлетно-посадочной полосе и улетели обратно».

Александр был рад вернуться в город с собственными сочинениями. Писатель рассказал гостям, что классический жанр литературных чтений сегодня вновь обретает популярность. Главной темой мероприятия стало стремление меняться к лучшему. «Хорошо, что эту философию поддерживают и крупные международные корпорации», — сказала Яна Милорадовская.

IQOS провел в Барнауле вечерний литературный коктейль. Автор фото: Семен Рогожников

В этом смысле компания «Филип Моррис Интернэшнл» стала настоящим первопроходцем. За последние 10 лет ФМИ инвестировала более 6 миллиардов долларов США в разработку, научную оценку и развитие производственных мощностей для портфеля своих бездымных продуктов. Так появилась система нагревания табака IQOS.

После запуска IQOS в 2015 году в Москве, бренд стал доступен для совершеннолетних курильщиков еще в 35 городах России и онлайн по всей стране, а теперь появился еще в 40 городах — в том числе и в Барнауле.

«Я слушаю рассказ о бренде IQOS уже 25-й раз — в стольких городах я побывала вместе с брендом. Но всякий раз я узнаю что-то новое», — отметила Яна Милорадовская.

IQOS провел в Барнауле вечерний литературный коктейль. Автор фото: Семен Рогожников

В сфере медиа, где работают Александр и Яна, также происходят перемены. Это связано с продолжающейся цифровой революцией и активной диджитализацией. Для работников со стажем такие изменения могут показаться пугающими.

«Спокойная жизнь бумажных изданий давно закончилась. Мы попали в поле конкуренции всех со всеми — друг с другом, с блогерами и даже с простыми пользователями соцсетей. Поэтому журналы сегодня вынуждены двигаться в сторону цифрового контента. Это фундаментальное противостояние не просто печатного и цифрового слова, а слова и картинки. Выигрывает тот, кто быстрее всех подстраивается под потребности аудитории и не пытается противостоять прогрессу. Чем раньше вы примите перемены в мире и в своей жизни, тем лучше», — рассказал Александр Маленков.

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