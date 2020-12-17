Испытайте удачу в «Марафоне новогодних пожеланий»

Фото, сделанное на Эко Ярмарке (Барнаул, ул. Взлетная, 2к), размещение его в ленте своей страницы в соцсетях с хэштегом #экоярмарка2021 может обернуться для участников выигрышем в канун Нового года.
Если до 20 декабря вы планируете посетить Эко Ярмарку, то помимо покупок к праздничному столу проведите там фотосессию, сделайте снимки в отделах и павильонах — и, возможно, вам повезет!
Победителей объявят 21 декабря 2020 г.
Подробности на сайте eko-22.ru и в группах: Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте.
1. Банкетка.
2−16. Пирог от пироговой «Мама испекла».
17. Утюг Rowenta.
18. Кофеварка Eurostek.
19. Смартфон Samsung А-01.
20. Смартфон Samsung Galaxy А-11.
21. Смартфон Samsung Galaxy А-51.