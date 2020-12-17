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Испытайте удачу в «Марафоне новогодних пожеланий»

Эко Ярмарка проводит для своих посетителей «Марафон новогодних пожеланий» и разыгрывает 21 приз, в том числе смартфоны Samsung Galaxy А-01, А-11, А-51.

Смартфоны Samsung Galaxy А-01, А-11, А-51.
Смартфоны Samsung Galaxy А-01, А-11, А-51.
Источник фото: Эко Ярмарка

Фото, сделанное на Эко Ярмарке (Барнаул, ул. Взлетная, 2к), размещение его в ленте своей страницы в соцсетях с хэштегом #экоярмарка2021 может обернуться для участников выигрышем в канун Нового года.

Если до 20 декабря вы планируете посетить Эко Ярмарку, то помимо покупок к праздничному столу проведите там фотосессию, сделайте снимки в отделах и павильонах — и, возможно, вам повезет!

Победителей объявят 21 декабря 2020 г.

Испытайте удачу в &quot;Марафоне новогодних пожеланий&quot;
Испытайте удачу в «Марафоне новогодних пожеланий»
Источник фото: Эко Ярмарка

Подробности на сайте eko-22.ru и в группах: Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте.

21 приз для победителей марафона — подписчиков групп Эко Ярмарки в соцсетях:

1. Банкетка.

2−16. Пирог от пироговой «Мама испекла».

17. Утюг Rowenta.

18. Кофеварка Eurostek.

19. Смартфон Samsung А-01.

20. Смартфон Samsung Galaxy А-11.

21. Смартфон Samsung Galaxy А-51.

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