Эко Ярмарка проводит для своих посетителей «Марафон новогодних пожеланий» и разыгрывает 21 приз , в том числе смартфоны Samsung Galaxy А-01, А-11, А-51.

Фото, сделанное на Эко Ярмарке (Барнаул, ул. Взлетная, 2к), размещение его в ленте своей страницы в соцсетях с хэштегом #экоярмарка2021 может обернуться для участников выигрышем в канун Нового года.

Если до 20 декабря вы планируете посетить Эко Ярмарку, то помимо покупок к праздничному столу проведите там фотосессию, сделайте снимки в отделах и павильонах — и, возможно, вам повезет!

Победителей объявят 21 декабря 2020 г.

Испытайте удачу в «Марафоне новогодних пожеланий» Источник фото: Эко Ярмарка

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