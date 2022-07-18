18 июля
﻿
Потребитель

IT-компания Такском открыла офис в Барнауле и поможет бизнесу перейти на ЭДО

В июле в столице Алтайского края открылся офис IT-компании «Такском» — разработчика сервисов для электронного документооборота и отчётности через интернет, оператора фискальных данных и аккредитованного удостоверяющего центра.

Электронный документооборот.
Электронный документооборот.
IT-компания «Такском»

Теперь представители алтайского бизнес-сообщества смогут при личном визите в офис «Такском» обратиться за помощью по переходу на электронный обмен документами с контрагентами и с госорганами, по настройке онлайн-кассы и работе с маркируемыми товарами, а также получить электронные подписи для сотрудников.

Галкина Римма,
руководитель офиса «Такском» в Барнауле:

— Помочь бизнесу оцифровать документооборот и перевести бизнес-процессы в цифровой вид — это главная цель, которую мы ставили, открывая офис в Барнауле. Несмотря на то, что наша техподдержка по телефону работает круглосуточно, мы хотим оказывать помощь нашим клиентам лично на местах. А также при живом диалоге узнавать об их потребностях и проблемах, собирать обратную связь и на её основе дорабатывать наши сервисы.

Электронная подпись.
Электронная подпись.
IT-компания «Такском»

«Такском» особенно уделяет внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, так как сейчас страна нуждается в качественных и недорогих товарах от отечественных производителей. Несмотря на ряд льгот и послаблений, которые предлагает государство для МСП, в «Такском» видят необходимость помогать бизнесу оптимизировать некоторые процессы — например, отчётность в ФНС России. С сервисами «Такском» сдать налоговую декларацию получается дешевле и быстрее.

А ещё отправка электронных, а не бумажных документов гораздо безопаснее и надёжнее. Документы заверяются электронной подписью, которая подтверждает права подписанта. Сам документ доставляется получателю по зашифрованным каналам связи, исключая риск его перехвата.

Отправка электронных, а не бумажных документов безопаснее.
Отправка электронных, а не бумажных документов безопаснее.
IT-компания «Такском»

Сервисы «Такском» для электронного документооборота с контрагентами позволят бизнесу:

  • сэкономить на бумаге, картриджах, оплате услуг почтовых служб и курьеров;
  • ускорить обмен документами: отправка и получение документов происходит в один клик;
  • обезопасить себя от потери документов: оператор ЭДО гарантирует надежную передачу данных;
  • оптимизировать хранение документов: с ЭДО документы хранятся в электронном архиве, который всегда под рукой.

Специалисты «Такском» помогут подобрать выгодное и оптимальное решение для любого бизнеса: ИП, ООО, группы компаний, бюджетных организаций и налоговых представителей.

«Такском» — это ещё и один из крупнейших операторов фискальных данных, передающих кассовые чеки с онлайн-касс в ФНС России. Узнать, как подключиться к ОФД, купить и настроить онлайн-кассу, а также воспользоваться услугами по регистрации, настройке и ремонту ККТ, можно в офисе «Такском».

Барнаул, ул. Пролетарская, 76, БЦ «Пилот», офис 512

8 (385) 259-09-94

barnaul@taxcom.ru

https://taxcom.ru

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость