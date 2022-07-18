IT-компания Такском открыла офис в Барнауле и поможет бизнесу перейти на ЭДО

Теперь представители алтайского бизнес-сообщества смогут при личном визите в офис «Такском» обратиться за помощью по переходу на электронный обмен документами с контрагентами и с госорганами, по настройке онлайн-кассы и работе с маркируемыми товарами, а также получить электронные подписи для сотрудников.
Галкина Римма,
руководитель офиса «Такском» в Барнауле:
— Помочь бизнесу оцифровать документооборот и перевести бизнес-процессы в цифровой вид — это главная цель, которую мы ставили, открывая офис в Барнауле. Несмотря на то, что наша техподдержка по телефону работает круглосуточно, мы хотим оказывать помощь нашим клиентам лично на местах. А также при живом диалоге узнавать об их потребностях и проблемах, собирать обратную связь и на её основе дорабатывать наши сервисы.
«Такском» особенно уделяет внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, так как сейчас страна нуждается в качественных и недорогих товарах от отечественных производителей. Несмотря на ряд льгот и послаблений, которые предлагает государство для МСП, в «Такском» видят необходимость помогать бизнесу оптимизировать некоторые процессы — например, отчётность в ФНС России. С сервисами «Такском» сдать налоговую декларацию получается дешевле и быстрее.
А ещё отправка электронных, а не бумажных документов гораздо безопаснее и надёжнее. Документы заверяются электронной подписью, которая подтверждает права подписанта. Сам документ доставляется получателю по зашифрованным каналам связи, исключая риск его перехвата.
Сервисы «Такском» для электронного документооборота с контрагентами позволят бизнесу:
- сэкономить на бумаге, картриджах, оплате услуг почтовых служб и курьеров;
- ускорить обмен документами: отправка и получение документов происходит в один клик;
- обезопасить себя от потери документов: оператор ЭДО гарантирует надежную передачу данных;
- оптимизировать хранение документов: с ЭДО документы хранятся в электронном архиве, который всегда под рукой.
Специалисты «Такском» помогут подобрать выгодное и оптимальное решение для любого бизнеса: ИП, ООО, группы компаний, бюджетных организаций и налоговых представителей.
«Такском» — это ещё и один из крупнейших операторов фискальных данных, передающих кассовые чеки с онлайн-касс в ФНС России. Узнать, как подключиться к ОФД, купить и настроить онлайн-кассу, а также воспользоваться услугами по регистрации, настройке и ремонту ККТ, можно в офисе «Такском».
Барнаул, ул. Пролетарская, 76, БЦ «Пилот», офис 512