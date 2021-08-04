« Стройклассика » — одна из ведущих на Алтае компаний по продаже керамического гранита, плитки и сантехнического оборудования как европейских, так и российских производителей с более чем 20-летней историей.

«Стройклассика» является официальным представителем керамогранитной фабрики ITALON в Алтайском крае и Республике Алтай.

Более десяти лет создает высококачественную продукцию с применением передовых производственных технологий и предлагает уникальный дизайн.

Скоро мы открываем обновленный шоу­рум фабрики ITALON площадью — более 500 кв.м. Это один из самых крупных салонов фирмы Italon в России.

Это будет уникальное место, где вы сможете посмотреть и прикоснуться к разным видам керамогранита (более 300 наименований) и выбрать готовое стилистическое решение вашего интерьера.

Итальянский стиль российской керамики. Компания «Стройклассика»

Теперь не нужно напрягать воображение — лучшие фактуры, цвета, графические эффекты, поверхности и декоративные элементы материализуются прямо вокруг вас. Специалисты шоурума лишь помогут сделать точный расчет и доставку выбранного вами материала, чтобы пространство вашего помещения обрело неповторимый и стильный дизайн.

Фабрика ITALON представит коллекцию мебели для ванной комнаты — Italon Home.

Italon Home — это эксклюзивная марка мебели и предметов интерьера, в которой керамогранит Italon является ключевым элементом в уникальных дизайнерских объектах, расширяющих концепцию современного стиля. Безупречное сочетание цветов мебели и сантехники из керамогранита с плиткой Italon для пола и стен дарит абсолютную свободу выражения.

Italon Home позволит максимально выразить индивидуальный стиль любых дизайнерских задумок. Облицовка пола и стен безупречно сочетается с предметами интерьера Italon Home благодаря уникальной возможности персонализации мебели согласно требованиям заказчика.

Итальянский стиль российской керамики. Компания «Стройклассика»

Современный выставочный зал — более 1000 кв. м.

Огромный ассортимент.

Широкий ценовой диапазон.

Бесплатный дизайн-­проект.

Только профессиональные консультации.

Постоянное обновление коллекций.

Привлекательные скидки.

Склад и отдел продаж в одном месте в центре города.

Бесплатная доставка.

Помимо керамики бренда ITALON здесь представлена продукция других российских и зарубежных марок.

В нашем салоне вы можете приобрести нестандартные ванны, раковины, душевые поддоны, стильные смесители, зеркала, подвесные душевые стойки, унитазы, биде. Кроме того, представлено большое разнообразие аксессуаров!

Сегодня «Стройклассика» комплектует дизайнерские объекты любой сложности, фасады, общественные здания и помещения, а также частные интерьеры.

Пр. Строителей, 56-б

Тел. (3852) 223−141

ssm@sklassik.ru

stroyklassika.ru