Сервисы компании
Представлены двумя видами. Платформенные сервисы включают в себя:
Удаленное рабочее место. Возможность и меть полный доступ ко всем или некоторым (в зависимости от настроек) приложениям корпорации с любого устройства в любой точке мира, где есть подключение к сети Интернет.
S3-хранилище — надежное и защищенное хранение данных абсолютно любого объема.
Инфраструктура для SAP — решение для внедрения любых продуктов.
1С в облаке — удаленная работа с бухгалтерией.
Мониторинг ИТ-сервисов.
VDI — аренда рабочих мест по модели DaaS.
Облачные вычисления представлены гибко масштабируемой ИТ-инфраструктурой непосредственно в облаке ITGLOBAL.COM и облаках гиперскейлеров. Помимо публичного облака, есть не менее интересные и полезные бизнесу услуги. Остановимся чуть подробнее на каждой.
Частное облако
Это изолированная среда, но с теми же преимуществами, что и публичное облако. Расширены возможности масштабирования и самообслуживания. Уровень безопасности вне конкуренции. Развернуть облако можно как непосредственно на оборудовании заказчика в локальном ЦОД, объединив с любой другой, в том числе общедоступной, облачной инфраструктурой, создав гибридное облако, так в инфраструктуре ITGLOBAL.COM.
Гибридное облако
Подходит для таких задач, как временное рабочее пространство, запуск приложений с непроверенной нагрузкой, резервирование отдельных систем для обеспечения дополнительной отказоустойчивости. Также используется как площадки для тестирования и хранения резервных копий систем из частных облаков.
Managed IT
Услуги представлены следующими сервисами: управление облаками с помощью
Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, Microsoft Azure; Managed DevOps -управление разработкой по CI/CD с использованием Docker и Kubernetes; аутсорсинг сервисов — управление инфраструктурой, администрирование, мониторинг и поддержка 24/7 по модели аутсорсинга.
Кроме вышеперечисленного ITGLOBAL.COM предлагает готовые решения, куда входит коммуникация, автоматизация, повышение качества услуг связи (телеком), виртуализация.
Сотрудничество с ITGLOBAL.COM — это успешные внедрения и реализованные решения.