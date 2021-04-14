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Itglobal.com — все решения в одном месте

Независимо от того, владелец вы бизнеса или управляющий, нанятый менеджер или офисный работник — ежедневно приходится решать несколько задач, чтобы оставаться конкурентоспособным. Некоторые важные моменты облегчит ITGLOBAL.COM — глобальный поставщик продуктов, сервисов ИТ-услуг.

Сервисы компании

Представлены двумя видами. Платформенные сервисы включают в себя:

Удаленное рабочее место. Возможность и меть полный доступ ко всем или некоторым (в зависимости от настроек) приложениям корпорации с любого устройства в любой точке мира, где есть подключение к сети Интернет.

S3-хранилище — надежное и защищенное хранение данных абсолютно любого объема.

Инфраструктура для SAP — решение для внедрения любых продуктов.

1С в облаке — удаленная работа с бухгалтерией.

Мониторинг ИТ-сервисов.

VDI — аренда рабочих мест по модели DaaS.

Облачные вычисления представлены гибко масштабируемой ИТ-инфраструктурой непосредственно в облаке ITGLOBAL.COM и облаках гиперскейлеров. Помимо публичного облака, есть не менее интересные и полезные бизнесу услуги. Остановимся чуть подробнее на каждой.

Частное облако

Это изолированная среда, но с теми же преимуществами, что и публичное облако. Расширены возможности масштабирования и самообслуживания. Уровень безопасности вне конкуренции. Развернуть облако можно как непосредственно на оборудовании заказчика в локальном ЦОД, объединив с любой другой, в том числе общедоступной, облачной инфраструктурой, создав гибридное облако, так в инфраструктуре ITGLOBAL.COM.

Гибридное облако

Подходит для таких задач, как временное рабочее пространство, запуск приложений с непроверенной нагрузкой, резервирование отдельных систем для обеспечения дополнительной отказоустойчивости. Также используется как площадки для тестирования и хранения резервных копий систем из частных облаков.

Managed IT

Услуги представлены следующими сервисами: управление облаками с помощью
Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, Microsoft Azure; Managed DevOps -управление разработкой по CI/CD с использованием Docker и Kubernetes; аутсорсинг сервисов — управление инфраструктурой, администрирование, мониторинг и поддержка 24/7 по модели аутсорсинга.

Кроме вышеперечисленного ITGLOBAL.COM предлагает готовые решения, куда входит коммуникация, автоматизация, повышение качества услуг связи (телеком), виртуализация.

Сотрудничество с ITGLOBAL.COM — это успешные внедрения и реализованные решения.

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