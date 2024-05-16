Итоги фотоконкурса «Мой нарядный кулич»

Пришло время назвать имена трех победителей, которых выбрали представители ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова:
Алена Владимирцева
Татьяна Краскова
Максим Дерябин
Каждого из трех победителей ждет приз — месячный набор продуктов от ТМ «Алейка» для всей семьи (мука, крупа, макароны, хлопья и растительное масло).
Призы победителям будем выдавать с 20 по 31 мая в ИД «Алтапресс» (Барнаул, ул. Короленко, 107).
Благодарим за участие всех приславших на конкурс свои работы.
Продукция ТМ «Алейка — это огромный опыт и передовые технологии ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.
Благодарим нашего партнера за предоставленные подарки!
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