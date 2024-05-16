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Итоги фотоконкурса «Мой нарядный кулич»

Подведены итоги фотоконкурса «Мой нарядный кулич» от компании «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Подведены итоги фотоконкурса «Мой нарядный кулич» от компании «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.
Подведены итоги фотоконкурса «Мой нарядный кулич» от компании «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.
Фото предоставлено компанией «Алейскзернопродукт».

Пришло время назвать имена трех победителей, которых выбрали представители ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова:

Алена Владимирцева

Владимирцева Алена.
Владимирцева Алена.
Фото: Владимирцева Алена.

Татьяна Краскова

Краскова Татьяна.
Краскова Татьяна.
Фото: Краскова Татьяна.

Максим Дерябин

Дерябин Максим.
Дерябин Максим.
Фото: Дерябин Максим.

Каждого из трех победителей ждет приз — месячный набор продуктов от ТМ «Алейка» для всей семьи (мука, крупа, макароны, хлопья и растительное масло).

Призы победителям будем выдавать с 20 по 31 мая в ИД «Алтапресс» (Барнаул, ул. Короленко, 107).

Благодарим за участие всех приславших на конкурс свои работы.

Продукция ТМ «Алейка — это огромный опыт и передовые технологии ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.
Благодарим нашего партнера за предоставленные подарки!

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