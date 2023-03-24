Как зафиксировала статистика сервиса «Google опросы», мы получили 80 ответов. Только 9 человек смогли правильно ответить на все вопросы. Первым, кто справился с заданием, стала жительница Барнаула Светлана Медведева.
Ей достается поощрительный приз — книга любимого доктора Мясникова.
Остальные участники тоже могут получить «бонус» от партнера викторины: скидка15% на услуги поликлинического отделения медицинского центра RIVER, по промокоду «АЛТАПРЕСС»
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