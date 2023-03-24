24 марта
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Потребитель

Итоги викторины «Главное — здоровье»

На прошлой неделе редакция сайта и журнал «Телепарк» запустили увлекательную викторину с вопросами о том, как заботиться о собственном здоровье и жить в гармонии.

Приз – книга Александра Мясникова «Энциклопедия доктора Мясникова о самом главном».
Приз – книга Александра Мясникова «Энциклопедия доктора Мясникова о самом главном».
Фото: ИД Алтапресс.

Как зафиксировала статистика сервиса «Google опросы», мы получили 80 ответов. Только 9 человек смогли правильно ответить на все вопросы. Первым, кто справился с заданием, стала жительница Барнаула Светлана Медведева.

Ей достается поощрительный приз — книга любимого доктора Мясникова.

Остальные участники тоже могут получить «бонус» от партнера викторины: скидка15% на услуги поликлинического отделения медицинского центра RIVER, по промокоду «АЛТАПРЕСС»

Ссылка на услуги отделения: https://riverplastic.ru/service/poliklinika


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