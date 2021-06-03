5 июня Сбер проведёт Зелёный Марафон в Барнауле, Бийске и Рубцовске

В этом году Зелёный Марафон посвящён теме экологии и вместе с тем является частью мероприятий к юбилею банка.

Традиционный социальный и спортивный проект Сбера пройдёт в трёх городах Алтайского края — Барнауле, Бийске и Рубцовске. В столице региона площадкой для проведения забегов станет парк спорта Алексея Смертина, в Бийске — Петровский бульвар, а в Рубцовске — парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Начало регистрации участников в 10:00.

5 июня марафоны в офлайн-формате пройдут в 180 городах страны. Количество городов символизирует юбилейную дату с момента основания Сбербанка — 180 лет. Дата выбрана неслучайно: она приурочена ко Дню Эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды (ООН).

Экологические акции, которые проходили в преддверии Зелёного Марафона, предполагали в том числе высадку 180 000 деревьев. В Алтайском крае для восстановления защитных лесов было высажено 10 тысяч саженцев сосны в Белокурихе и Целинном районе. Также в день проведения марафона во всех городах, принимающих забеги, пройдут акции по высадке деревьев.

В Барнауле Зелёный Марафон начнется в 10:00 с регистрации всех желающих на участие в забегах, в 11:00 состоится официальное открытие марафона. В 11:30 стартует детский забег, в 12:30 побегут участники основной дистанции на 4,2 км, в 13:30 на старт выйдут участники новой дисциплины в рамках марафона — скандинавской ходьбы. Победителей забегов ждут призы и подарки от Зелёного Марафона и компаний края. Помимо спортивной составляющей, для гостей подготовлена обширная праздничная программа и множество приятных сюрпризов. Подробная программа и схема маршрута размещены на официальном сайте проекта.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

В этом году мы проводим Зелёный Марафон с тем, чтобы обратить внимание на проблемы экологии. Поэтому девизом мероприятия стали слова: какой след оставишь ты? Имеется в виду результат жизнедеятельности человека, тот «шаг», который на этой планете в плане влияния на экологию оставляет каждый из нас. Зелёный Марафон через разные форматы вовлекает в экологическую повестку людей самых разных возрастов и рода занятий".

В этом году впервые марафон пройдёт также в формате онлайн-забега (доступно всем, независимо от места проживания, в приложении «Зелёный Марафон»). В мобильном приложении можно будет пробежать одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). 180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции получат призы, среди которых — смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона. Бежать онлайн можно в любое удобное время суток с 00:00 до 24:00 5 июня.

Приложение «Зелёный Марафон» помогает сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам и конвертировать беговые достижения в озеленение планеты: каждый километр, который участник пробежит 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравняет к одному рублю. Чем больше километров — тем больше рублей в общую копилку, которая пойдёт на посадку деревьев в регионах России.

Проект Зелёный Марафон реализуется совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе.

ПАО Сбербанк