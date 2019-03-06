Из Барнаула планируют запустить авиарейс с дешевыми билетами на родину Томенко

Во втором квартале 2019 года власти Алтайского края рассчитывают запустить субсидированный рейс из Барнаула в Красноярск. Об этом сообщил во время правительственного часа в АКЗС министр транспорта региона Александр Дементьев.

Как уточнили altapress.ru в ведомстве, правительства двух регионов договорились, что готовы субсидировать эти рейсы. Однако пока региональный минтранс не получил официального подтверждения об этом из Росавиации.

Предполагается, что если федеральные власти утвердят проект, рейсы будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа». Перелеты будут проходить дважды в неделю до конца 2019 года, Для пассажиров стоимость билетов на этот субсидированный рейс будут в 2 раза ниже, чем если бы он был коммерческим.

В 2017 у «КрасАвиа» был коммерческий рейс Барнаул-Красноярск на самолетах АН-24, но его закрыли из-за нерентабельности.

По данным сайта барнаульского аэропорта, сейчас из Барнаула можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Томск.