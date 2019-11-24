Как из Новосибирска улететь в Кемерово, Новокузнецк и Барнаул

Авиакомпания S7 запустила продажу билетов по новым маршрутам в Барнаул, Кемерово и Новокузнецк. Полеты будут выполняться на 78-местных самолётах Embraer RJ170, пишет Сиб.фм.

Субсидируемые авиарейсы будут выполняться по 19 маршрутам, в том числе по пяти новым. Первые рейсы из Новосибирска в Барнаул, Новокузнецк и Кемерово намечены на 1 и 2 января 2020 года.

Новосибирск — Барнаул — Новосибирск

Самолеты будут летать по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Стоимость авиабилетов — 1930 рублей в одну сторону. Время в пути — 50 минут.

Из Толмачево рейс S7−5313 будет вылетать в 17:30 и прибывать в Барнаул в 18:20. Обратный рейс S7−5314 будет отправляться в 18:55 и прилетать в Новосибирск в 19:45.

Новосибирск — Кемерово — Новосибирск

Самолеты будут летать по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Стоимость авиабилетов — 2170 рублей в одну сторону. Время в пути — 50 минут.

Из новосибирского аэропорта рейс S7−5317 будет отправляться в 17:30 и прибывать в Кемерово в 18:20. Обратный рейс S7−5318 будет отправляться в 18:55 и прилетать в Толмачево в 19:45.

Новосибирск — Новокузнецк — Новосибирск

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость авиабилетов в одну сторону — 2650 рублей. Время в пути — 1 час 10 минут, обратный рейс на пять минут быстрее.

Из Толмачево рейс S7−5361 будет вылетать в 11:00 и прибывать в Новокузнецк в 12:10. Обратный рейс S7−5362 будет отправляться в 12:50 и прилетать в Новосибирск в 13:55.