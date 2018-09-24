Из-за данных по Барнаулу в России собираются поднять возраст, с которого можно покупать алкоголь

Как рассказала Голикова, правительство не устраивают те показатели по уменьшению употребления этих вредных товаров которые уже достигнуты в нашей стране.
Татьяна Голикова,
вице-премьер правительства России:
— Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье.
Как пьют в Сибири
По словам вице-премьера, один из российских институтов в течение 15 лет проводил в Томске, Барнауле и Бийске исследование по потреблению алкоголя. В результате было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%.
Татьяна Голикова,
вице-премьер правительства России:
— Никто никогда это на себя не примеряет. И, к сожалению, у нас в обществе мало такого рода информации, которая правильно ориентировала бы людей.
Эти данные также повлияли на решение о изменение отношения к спиртному в стране.
Насколько хотят повысить возраст
Вице-премьер заявила, что установление порога по продаже алкоголя в 21 год — это одна из мер, которая может рассматриваться в пакете.
Татьяна Голикова,
вице-премьер правительства России:
— Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет. Часто любят говорить, что запретительные меры не имеют своего эффекта. На самом деле запретительные меры дают эффект, но важно их значение правильно доносить
Подчеркну, что будут взвешиваться все за и против, инициативы будут открыто обсуждаться, будут оцениваться все риски.
Потому что у нас, у страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия. Без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно.