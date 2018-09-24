Из-за данных по Барнаулу в России собираются поднять возраст, с которого можно покупать алкоголь

Поднять возраст покупателей алкогольной продукции до 20 лет хочет вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее совам, в правительстве разрабатываются дополнительные меры по уменьшению потребления табака и спиртного, пишет РИА Новости. На это, в том числе, повлияли и результаты исследования употребления алкоголя в трех сибирских городах: Барнауле, Томске и Бийске.

Как рассказала Голикова, правительство не устраивают те показатели по уменьшению употребления этих вредных товаров которые уже достигнуты в нашей стране.

Татьяна Голикова,

вице-премьер правительства России:

— Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье.

Как пьют в Сибири

По словам вице-премьера, один из российских институтов в течение 15 лет проводил в Томске, Барнауле и Бийске исследование по потреблению алкоголя. В результате было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%.

Татьяна Голикова,

вице-премьер правительства России:

— Никто никогда это на себя не примеряет. И, к сожалению, у нас в обществе мало такого рода информации, которая правильно ориентировала бы людей.

Эти данные также повлияли на решение о изменение отношения к спиртному в стране.

Насколько хотят повысить возраст

Вице-премьер заявила, что установление порога по продаже алкоголя в 21 год — это одна из мер, которая может рассматриваться в пакете.

Татьяна Голикова,

вице-премьер правительства России: