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Из-за метели пассажиры московского рейса больше суток просидели в аэропорту Барнаула

Вечером 25 ноября из барнаульского аэропорта в Москву вылетели пассажиры рейса SU-1433 авиакомпании «Аэрофлот». Более 150 человек сутки с лишним не могли улететь в столицу из-за непогоды, пишет РИА Новости.

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Алексей Мартышкин

Все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием. По данным аэропорта субботний рейс «Аэрофлота» вылетел в воскресенье в 20:15 местного времени (+4 мск).

26 ноября в ряде районов Алтайского края синоптики также обещают метели.

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