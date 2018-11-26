Из-за метели пассажиры московского рейса больше суток просидели в аэропорту Барнаула

Все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием. По данным аэропорта субботний рейс «Аэрофлота» вылетел в воскресенье в 20:15 местного времени (+4 мск).
26 ноября в ряде районов Алтайского края синоптики также обещают метели.
Вечером 25 ноября из барнаульского аэропорта в Москву вылетели пассажиры рейса SU-1433 авиакомпании «Аэрофлот». Более 150 человек сутки с лишним не могли улететь в столицу из-за непогоды, пишет РИА Новости.
Все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием. По данным аэропорта субботний рейс «Аэрофлота» вылетел в воскресенье в 20:15 местного времени (+4 мск).
26 ноября в ряде районов Алтайского края синоптики также обещают метели.
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