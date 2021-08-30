Из-за обновления Windows 11 многим придется поменять работоспособные компьютеры

Очень многие из отлично работающих сейчас компьютеров не имеют такой конфигурации.
После негодования пользователей компания пообещала, что позволит обновление и для других потребителей. Но только в ручном режиме.
При этом инструкции о подобной установке не будут размещены непосредственно на сайте Microsoft. Однако возможно, что пользователям не самых свежих моделей все же удастся проработать на них еще несколько лет, пишет bfm.ru.
«Требования к „железу“ постоянно растут. До сих пор непонятно, требуется ли на самом деле этот чип ТРМ, чтобы он был на материнской плате для запуска Windows 11, или можно будет делать программную эмуляцию. Если можно будет делать программную эмуляцию, то, скорее всего, можно еще лет пять-шесть проработать на текущей технике», — считает независимый эксперт Руслан Галка.
Очевидно, что Microsoft не захочет предоставлять послепродажное обслуживание при любых неисправностях, которые могут возникнуть на машине, не соответствующей ее рекомендациям. При этом под них не попадают даже компьютеры на процессорах Intel Core седьмого поколения, которые до сих пор достаточно массово производятся и продаются.
«Вполне возможно, что картельный сговор имеет место быть. Другое дело, что доказать это из России, наверное, вообще невозможно. Наверное, ничего нового принципиально не ожидается до тех пор, пока Windows является наиболее удобной, дружелюбной системой. И люди по-прежнему привыкли именно к ней, ей так и будут продолжать пользоваться. Linux довольно сложная для обычного пользователя система. Компания Microsoft изо всех сил старается монетизировать свои разработки. Правила рынка диктуют, что производитель пытается всеми силами защитить свою долю рынка, а в идеале рынок монополизировать», — уверен Владислав Иванов, гендиректор технологической компании «Смартэкосистема».