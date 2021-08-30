Из-за обновления Windows 11 многим придется поменять работоспособные компьютеры

Во время июньской презентации новой Windows 11 компания Microsoft выдвинула довольно жесткие требования для обновления системы: двухъядерный процессор, минимум 64 Гб свободного дискового пространства, 4 Гб оперативной памяти и установленный криптографический чип TPM не ниже версии 1.2, пишет ixbt.com.

Очень многие из отлично работающих сейчас компьютеров не имеют такой конфигурации.

После негодования пользователей компания пообещала, что позволит обновление и для других потребителей. Но только в ручном режиме.

При этом инструкции о подобной установке не будут размещены непосредственно на сайте Microsoft. Однако возможно, что пользователям не самых свежих моделей все же удастся проработать на них еще несколько лет, пишет bfm.ru.

«Требования к „железу“ постоянно растут. До сих пор непонятно, требуется ли на самом деле этот чип ТРМ, чтобы он был на материнской плате для запуска Windows 11, или можно будет делать программную эмуляцию. Если можно будет делать программную эмуляцию, то, скорее всего, можно еще лет пять-шесть проработать на текущей технике», — считает независимый эксперт Руслан Галка.

Очевидно, что Microsoft не захочет предоставлять послепродажное обслуживание при любых неисправностях, которые могут возникнуть на машине, не соответствующей ее рекомендациям. При этом под них не попадают даже компьютеры на процессорах Intel Core седьмого поколения, которые до сих пор достаточно массово производятся и продаются.