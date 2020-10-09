Из-за подключения участка теплосети в Барнауле на сутки отключат отопление для 41 жилого дома

Работы по переключению и вводу новых коммуникаций в эксплуатацию будут проводить специалисты теплосетевого подразделения СГК.
С 9.00 13 октября до 9.00 14 октября, от отопления будут отключены — 41 многоквартирный и 6 частных домов, школа, 2 больницы и 43 административных нежилых помещения по улицам Привокзальная, Профинтерна, пр-та Строителей и пл. Победы.
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Данный период выбран как самый теплый по прогнозам гидрометцентра на следующей недели. Температура наружного воздуха в течение суток будет колебаться от +5 до +10 градусов Цельсия.
Ранее застройщиком объекта собственными силами здесь была проложена сеть протяженностью около 200м. Она заменяет тепловую сеть, которая проходила под стадионом Локомотив и мешала строительству новых домов на его территории.
Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства, временно отключить ресурс нужно, чтобы провести врезку этого участка сети к системе теплоснабжения города.