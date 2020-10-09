Из-за подключения участка теплосети в Барнауле на сутки отключат отопление для 41 жилого дома

На сутки, 13 октября, в Барнауле будет временно ограничена подача отопления для части жилых домов Железнодорожного района города. Один из городских застройщиков закончил строительство теплосети в районе дома по пр. Строителей, 18 для нового жилого квартала и теперь ее необходимо ввести в эксплуатацию. Под отключение попадает 3245 жителей.