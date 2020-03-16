Из-за внедрения бесплатного интернета тарифы вырастут на 20%

Тарифы на сотовую связь для абонентов в России уже в этом году могут вырасти на 20%.

Это произойдет, если государство не компенсирует сотовым компаниям расходы на внедрение бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсантъ».

О росте тарифов предупредила рабочая группа комиссии российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.

Изначально планировалось, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам появится с 1 марта 2020 года.

Однако Минкомсвязи РФ испытало проблемы с запуском нововведения. Ведомству не удалось согласовать проект соответствующего постановления правительства. Предполагается, что при использовании социально значимых ресурсов, список которых еще формируется, для абонентов трафик не будет тарифицироваться, а в случае нулевого баланса абонент сможет заходить на данные сайты.

Минкомсвязи планирует согласовать проект до 1 июля.

В рабочую группу входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, пишет business-gazeta.ru. Они предлагают два варианта компенсации — налоговые льготы или вычеты либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.