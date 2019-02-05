Избавилась от лишнего: жительница алтайского поселка заплатит 20 тыс рублей за уборку

Вытирая пыль во время уборки, жительница поселка Курлак Красногорского района Алтайского края «нечаянно смахнула» пломбу с прибора учета электроэнергии. Любовь к чистоте и порядку обернулась для неё непредвиденными тратами.

Посчитав, что пломба — это деталь лишняя и со счетчиком гармонирует плохо, гражданка не расстроилась и не сообщила о повреждении счетчика в энергокомпанию. Теперь по закону за пользование неисправным прибором учета жительнице Курлака необходимо заплатить более 20 тысяч рублей.

Нарушение правил эксплуатации прибора учета во время плановой проверки обнаружили сотрудники Красногорского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». По словам хозяйки: «пломбу со счетчика она смахнула нечаянно во время уборки». Насколько верно это утверждение, знает только она сама, а вот о том, что повреждение пломбы на счетчике является нарушением пункта 145 Постановления Правительства РФ № 442 и статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации должны знать все. Показания прибора учёта электроэнергии с поврежденной пломбой энергетики принимать к расчету не имеют права. Поэтому расчет стоимости потребленной электроэнергии в подобных ситуациях производится согласно нормативам, утвержденным управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. В данном случае гражданке придется заплатить более 20 тысяч рублей.

Каждый факт несанкционированного вмешательства в схему энергоснабжения, по словам хозяев, имеет цель сэкономить на оплате за потребленные энергоресурсы. На деле получается все наоборот. Оплата фактически использованных ресурсов в условиях заключенного договора и согласно показаниям опломбированного счетчика, т. е. законным путем, была бы несравнимо меньше.

Филиал «Алтайэнерго» напоминает: вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно для жизни, здоровья и бюджета. О случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».