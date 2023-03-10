Новостной портал CT News рассказывает о главных событиях общества. Спустя пять лет работы проект стал одним из главных изданий, освещающих социально-экономические проблемы.

Начиная с пары человек, редакция CT News разрослась до 50 профессиональных журналистов и корреспондентов со всей страны. Они в режиме онлайн следят за всеми событиями, отфильтровывая и преподнося читателям только главные и актуальные новости. Это делает портал поставщиком актуальной и оперативной информации с мест событий со всей России.

Новости из сферы общества публикуются в категорию «Общество» на сайте ctnews.ru. Там находятся социально-экономические новости, указы главных лиц стран и происшествия со всего мира. Так же есть интересные познавательные статьи о здоровье, повседневной жизни и лайфхаках.

Ознакомиться со статьями журналистов CT News можно как на сайте портала, так и в сервисах новостных агрегаторов — Дзен. Новости и Google News.

Спустя пять лет работы издание сформировало миллионную аудиторию, которая с каждым днем продолжает увеличиваться. Только за один день на сайт CT News приходят 200 тысяч человек, а в год цифра доходит до 106 миллионов уникальных визитов.

ТАСС, Коммерсант, Вести, РИА, Лайф, Известия и другие регулярно цитируют CT News в своих материалах. Перед публикацией на сайте статьи досконально изучаются модераторами, проверяются на логические и смысловые ошибки.

Для поиска статей есть удобный инструмент — теги, по которым можно найти все материалы по важному событию, месту происшествия и с участием тех или иных лиц. Так же под каждую тему создана отдельная страница, которая рассказывает о текущем событии и дает его полное описание.

Дизайн сайта выполнен в лаконичном, минималистичном стиле. В нем нет ничего лишнего или навязывающего, и пользователь посвящает время только чтению полезных и интересных статей. А блок «Популярное за 24 часа» отображает только самые интересные и просматриваемые темы текущего дня. Будьте в курсе всех последних событий!

Команда CT News планирует и дальше развивать собственный новостной портал. В планах — увеличение, как качества, так и количества публикуемых статей. Также в планах выйти на новые медиа рынки, завоевывать новых читателей.

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