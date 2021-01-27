Изготовление печатей для врачей в Москве

У нас можно выбрать и заказать:
- форму печати — круглую, прямоугольную или треугольную (для справок, выписки рецептов),
- вариант оформления информации для размещения на изделии — ФИО врача, определенную специализацию (стоматолог, педиатр, терапевт, главный врач), специальные медицинские символы, дополнительные декоративные элементы или логотип клиники.
Помимо нанесения обязательной информации и медицинских символов мы предлагаем современные методы защиты от копирования и подделки.
Изготовление медицинских печатей
Изделия для лечебных учреждений не просто содержат подробную информацию, они имеют юридическую силу и выпускаются в двух форматах:
- личная печать врача,
- общая печать медицинского учреждения — с полным наименованием и реквизитами — для использования на любых документах.
Специалисты «ВИТ Штамп» при изготовления продукции для врачей руководствуются основными требованиями ГОСТа:
- используется круглая основа с диаметром 25 — 30 мм,
- обязательно наносится — фамилия, имя, отчество сотрудника,
- в центре печати размещается надпись «Врач»,
- основу выполняют из качественной резины с тщательным оформлением мельчайших деталей для получения четкого оттиска,
- по желанию Заказчика допускается нанести на печать медицинские символы (змея с чашей), специализацию врача — педиатр, стоматолог и т.д.,
- для защиты от подделки оформляется гильоширная сетка, декоративные косички или нанесение бесцветной краски, которая становится видимой при воздействии ультрафиолета.
Варианты оснастки
С учетом частоты визирования документов и других особенностей выбирается вариант оснастки:
- ручная оснастка — наиболее экономичный вариант. Однако потребуется приобрести отдельно штемпельную подушку. Такая печать, как правило, всегда будет находиться под рукой у врача не его рабочем столе;
- автоматическая — удобна для проставления большого количества оттисков и отлично подходит врачам, у которых ежедневно обслуживается постоянный поток посетителей. В одном корпусе совмещаются специальный механизм и пропитанная краской подушка, поэтому такой вариант оптимален для быстрого и многократного проставления оттиска;
- карманная — такой же вариант со встроенной подушкой только компактного размера. Печать легко носить в кармане и удобно брать с собой на вызовы, выездные осмотры.
Специалисты «ВИТ Штамп» имеют большой опыт срочного изготовления печатей по готовому макету Заказчика и с любым вариантом оснастки.