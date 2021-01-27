Изготовление печатей для врачей в Москве

Личная печать врача — необходимый атрибут для оформления различных медицинских документов — больничных листов, справок, выписок, заключений, анамнезов, результатов анализов, рецептов и иных сведений. Одно из приоритетных направлений «ВИТ Штамп» — профессиональное изготовление печатей и штампов для врачей в соответствии с принятыми нормативными требованиям.

У нас можно выбрать и заказать:

форму печати — круглую , прямоугольную или треугольную ( для справок , выписки рецептов),

прямоугольную или треугольную для справок выписки рецептов), вариант оформления информации для размещения на изделии — ФИО врача , определенную специализацию ( стоматолог , педиатр , терапевт , главный врач), специальные медицинские символы , дополнительные декоративные элементы или логотип клиники.

Помимо нанесения обязательной информации и медицинских символов мы предлагаем современные методы защиты от копирования и подделки.

Изготовление медицинских печатей

Изделия для лечебных учреждений не просто содержат подробную информацию, они имеют юридическую силу и выпускаются в двух форматах:

личная печать врача,

общая печать медицинского учреждения — с полным наименованием и реквизитами — для использования на любых документах.

Специалисты «ВИТ Штамп» при изготовления продукции для врачей руководствуются основными требованиями ГОСТа:

используется круглая основа с диаметром 25 — 30 мм,

обязательно наносится — фамилия , имя , отчество сотрудника,

имя отчество сотрудника, в центре печати размещается надпись «Врач»,

основу выполняют из качественной резины с тщательным оформлением мельчайших деталей для получения четкого оттиска,

по желанию Заказчика допускается нанести на печать медицинские символы ( змея с чашей), специализацию врача — педиатр , стоматолог и т.д.,

змея с чашей), специализацию врача — педиатр стоматолог и т.д., для защиты от подделки оформляется гильоширная сетка , декоративные косички или нанесение бесцветной краски , которая становится видимой при воздействии ультрафиолета.

Варианты оснастки

С учетом частоты визирования документов и других особенностей выбирается вариант оснастки:

ручная оснастка — наиболее экономичный вариант. Однако потребуется приобрести отдельно штемпельную подушку. Такая печать , как правило , всегда будет находиться под рукой у врача не его рабочем столе;

как правило всегда будет находиться под рукой у врача не его рабочем столе; автоматическая — удобна для проставления большого количества оттисков и отлично подходит врачам , у которых ежедневно обслуживается постоянный поток посетителей. В одном корпусе совмещаются специальный механизм и пропитанная краской подушка , поэтому такой вариант оптимален для быстрого и многократного проставления оттиска;

у которых ежедневно обслуживается постоянный поток посетителей. В одном корпусе совмещаются специальный механизм и пропитанная краской подушка поэтому такой вариант оптимален для быстрого и многократного проставления оттиска; карманная — такой же вариант со встроенной подушкой только компактного размера. Печать легко носить в кармане и удобно брать с собой на вызовы , выездные осмотры.

Специалисты «ВИТ Штамп» имеют большой опыт срочного изготовления печатей по готовому макету Заказчика и с любым вариантом оснастки.