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Потребитель

Изменились правила расчета за горячую воду

Определять, как в регионе будут начисляться счета за горячую воду, теперь будут губернаторы.

Вода.
Вода.
СС0.

Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Документ наделяет губернатора региона или уполномоченного им органа правом решать, в каком виде (однокомпонентном или двухкомпонентном) в субъекте РФ будут устанавливаться тарифы на горячую воду в закрытой системе», — говорится в сообщении.

Тарифы

Согласно документу, однокомпонентный тариф будет включать в себя стоимость 1 кубического метра холодной воды и расходы на его подогрев. Двухкомпонентный тариф на воду предусматривает начисление платы сразу за два показателя. Учитывается объем потребленной горячей воды и потраченную на ее подогрев тепловую энергию.

Новые методические указания по расчету регулируемых тарифов появятся в течение четырех месяцев, пишет ura.ru.

Разработкой руководства займутся ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и Минстрой.

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