Изменились условия выдачи микрозаймов для бизнеса

Алтайский фонд микрозаймов начал предоставлять займы для представителей малого и микробизнеса региона на выгодных условиях. Займы выдаются по фиксированной процентной ставке, которая зависит от ключевой ставки Банка России на дату заключения договора (ранее устанавливалась зависимость от уровня ключевой ставки на начало года).

Таким образом, сейчас годовая ставка по займу в случае предоставления залога (автомобиль, недвижимость) составляет 5,5% (ключевая ставка Банка России минус 1,5%) — при кредитовании на срок до 12 месяцев и 7% - при кредитовании на срок свыше 12 месяцев. Финансовая поддержка в этом случае может предоставляться на сумму до 5 млн рублей. Займы на сумму до 200 тыс. рублей могут выдаваться без предоставления залога по фиксированной ставке 8,5% (на срок до одного года) и 10% (на срок свыше одного года). Возможны повторные займы при наличии действующих на срок до 12 месяцев (общий лимит по всем займам 5 млн рублей).

Наиболее привлекательные условия выдачи займов ждут предпринимателей, которые ведут свою деятельность в моногородах края и реализуют приоритетные проекты. Эта работа ведется Алтайским фондом микрозаймов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ставка кредитования компании из моногорода — при предоставлении залога — составит половину ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения договора, на 18 октября 2019 года составит 3,5% годовых. Заем для компаний из моногородов — без предоставления залога — может быть выдан на сумму до 200 тыс. рублей, процентная ставка в данном случае составит 7% годовых.

Деньги. Олег Богданов

Для получения кредита на таких условиях зарегистрированному и осуществляющему деятельность на территории моно-города субъекту малого предпринимательства надо соответствовать одному из перечисленных требований: являться резидентом промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора; работать на экспорт; быть созданным женщиной; являться сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом; соответствовать статусу субъекта социального предпринимательства; осуществлять реализацию проекта в сфере туризма, экологии или спорта; быть зарегистрированным физическим лицом старше 45 лет, являющимся вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия решения о предоставлении микрозайма.

Напомним, в Алтайском крае пять моногородов — это Заринск, Яровое, Алейск, Новоалтайск и Степное озеро (Благовещенский район).

Рассчитать условия предоставления микрозайма для своего бизнеса можно по ссылке afmz.ru

Также Алтайский фонд микрозаймов продолжает поддерживать малые предприятия, относящиеся ко льготным категориям. Займы на развитие этих видов деятельности выдаются под 5% годовых на срок свыше 12 месяцев. Это может быть стимулирование концессионных соглашений в сфере ЖКХ; развитие деревопереработки; предоставление бытовых услуг; развитие сферы пассажироперевозок; заготовка и/или переработка дикоросов; развитие промышленности; развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации; развитие предприятий-экспортеров; приобретение тракторов, а также посевных комплексов, произведенных (собранных) в Алтайском крае; переработка молока и мяса; «онлайн-кассы»; «стартуй» (возраст до 30 лет), «серебряный бизнес» (возраст старше 45 лет); бизнес-леди (женщины-предприниматели, совмещающие с бизнесом воспитание детей до 3-х лет); «бизнес без границ» (люди с инвалидностью 2−3 групп); «переходи на газ» (приобретение и установка оборудования для транспортных средств с использованием природного газа в качестве топлива).

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов»