Изменятся правила выезда детей за рубеж

Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.

Изменения касаются порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина, сообщает ТАСС.

Теперь прием и учет таких заявлений будут вести подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД по месту жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка или по месту жительства самого несовершеннолетнего, в отношении которого подается заявление.

Заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж можно также подать в диппредставительства РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами России.

В действовавших ранее правилах подачи таких заявлений в число ведомств были включены также пограничные органы, пишет bfm.ru. В новом порядке погранслужбы исключены из этого перечня.

В связи с этим с 12 июня пограничные органы не принимают заявления о несогласии на выезд детей из России.