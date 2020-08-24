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Известная федеральная сеть по продаже алкоголя и продуктов открыла магазины в Барнауле

В Барнауле открылись первые два магазина федерального ритейлера «Красное&Белое», пишет «Толк». В перспективе точки появятся в каждом районе города.

Банкет. Алкоголь.
Банкет. Алкоголь.
CC0

Один магазин «Красное&Белое» заработал в районе пересечения ул. Малахова и Взлетной, другой открылся на ул. Гущина за кардиологическим диспансером.

По информации ритейлера, это не 100%-ные алкомаркеты, а магазины у дома. Только половина ассортимента будет алкогольной продукцией. Также там продаются соки, «молочка», конфеты и так далее.

Представитель «К&Б» не сообщил о планах сети по завоеванию рынка Барнаула и других городов Алтайского края, но сказал, что «магазинов будет много».

Головной офис компании находится в Челябинске. Магазины сети работают в 56 регионах.

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