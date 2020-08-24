Известная федеральная сеть по продаже алкоголя и продуктов открыла магазины в Барнауле

Один магазин «Красное&Белое» заработал в районе пересечения ул. Малахова и Взлетной, другой открылся на ул. Гущина за кардиологическим диспансером.
По информации ритейлера, это не 100%-ные алкомаркеты, а магазины у дома. Только половина ассортимента будет алкогольной продукцией. Также там продаются соки, «молочка», конфеты и так далее.
Представитель «К&Б» не сообщил о планах сети по завоеванию рынка Барнаула и других городов Алтайского края, но сказал, что «магазинов будет много».
Головной офис компании находится в Челябинске. Магазины сети работают в 56 регионах.