Известная предпринимательница продала свой последний магазин в Барнауле

Татьяна Ларина занималась оптово-розничной торговлей канцелярскими товарами с 1994 года. Одновременно она владела семью торговыми точками. Малому бизнесу трудно конкурировать с сетями и Ларина начала постепенно закрывать их.

Продавцы хотят работать, как в сети: «Вот красные ценники и все». А в нашем случае это не дает результат. Малый бизнес должен дружить со своим покупателем, понимать, что им нужно и предлагать это. Для этого руководитель должен быть постоянно на месте, но с возрастом это не всегда получается, а дети не всегда хотят работать так, как их родители.