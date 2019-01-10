Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
1303

Известная предпринимательница продала свой последний магазин в Барнауле

Основатель компании «Русская династия» Татьяна Ларина продала свой последний канцелярский магазин на пр. Ленина, 28 в Барнауле. Сейчас известная алтайская предпринимательница занимается арендным бизнесом, а также подбирает проекты в крае для инвестиций.

Татьяна Ларина приняла участие в проекте "Школа успеха".
Татьяна Ларина приняла участие в проекте "Школа успеха".
Олег Богданов

Татьяна Ларина занималась оптово-розничной торговлей канцелярскими товарами с 1994 года. Одновременно она владела семью торговыми точками. Малому бизнесу трудно конкурировать с сетями и Ларина начала постепенно закрывать их.

Татьяна Ларина,
предпринимательница:

Продавцы хотят работать, как в сети: «Вот красные ценники и все». А в нашем случае это не дает результат. Малый бизнес должен дружить со своим покупателем, понимать, что им нужно и предлагать это. Для этого руководитель должен быть постоянно на месте, но с возрастом это не всегда получается, а дети не всегда хотят работать так, как их родители.

Татьяна Ларина сосредоточилась на арендном бизнесе, а в дальнейшем планирует подобрать интересные инвестиционные проекты.

Татьяна Ларина,
предпринимательница:

Не ничего особенного в том, что предприниматель закрывает магазин — это очередной этап бизнеса. Мы постепенно переводили свои финансовые активы из розничной торговли в другой бизнес. В итоге последний канцелярский магазин закрылся спустя 24 года своей работы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость