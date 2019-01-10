Известная предпринимательница продала свой последний магазин в Барнауле

Татьяна Ларина занималась оптово-розничной торговлей канцелярскими товарами с 1994 года. Одновременно она владела семью торговыми точками. Малому бизнесу трудно конкурировать с сетями и Ларина начала постепенно закрывать их.
Татьяна Ларина,
предпринимательница:
Продавцы хотят работать, как в сети: «Вот красные ценники и все». А в нашем случае это не дает результат. Малый бизнес должен дружить со своим покупателем, понимать, что им нужно и предлагать это. Для этого руководитель должен быть постоянно на месте, но с возрастом это не всегда получается, а дети не всегда хотят работать так, как их родители.
Татьяна Ларина сосредоточилась на арендном бизнесе, а в дальнейшем планирует подобрать интересные инвестиционные проекты.
Татьяна Ларина,
предпринимательница:
Не ничего особенного в том, что предприниматель закрывает магазин — это очередной этап бизнеса. Мы постепенно переводили свои финансовые активы из розничной торговли в другой бизнес. В итоге последний канцелярский магазин закрылся спустя 24 года своей работы.