Известные алкогольные напитки могут вернуться в Россию по параллельному импорту

Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта. В него вошел и известный алкоголь. Об этом сообщает ТАСС .

Как сообщили в Минпромторге РФ, параллельный импорт будет распространяться на ту алкогольную продукцию, которую в данный момент не производят в России.

«Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей», — сказано в сообщении Минпромторга РФ.

В список вошли иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков. Среди них Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels’s, Bell’s, Sheridan’s, Jose Cuervo и другие.

В министерстве отметили, что потребность в винной, коньячной и другой алкогольной продукции закрыта полностью.