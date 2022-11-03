3 ноября
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Потребитель

Известные алкогольные напитки могут вернуться в Россию по параллельному импорту

Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта. В него вошел и известный алкоголь. Об этом сообщает ТАСС.

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

Как сообщили в Минпромторге РФ, параллельный импорт будет распространяться на ту алкогольную продукцию, которую в данный момент не производят в России.

«Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей», — сказано в сообщении Минпромторга РФ.

В список вошли иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков. Среди них Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels’s, Bell’s, Sheridan’s, Jose Cuervo и другие.

В министерстве отметили, что потребность в винной, коньячной и другой алкогольной продукции закрыта полностью.

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