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Как отдохнуть на алтайском горнолыжном курорте со скидкой 30%

На озере Манжерок можно совместить семейный отдых с экстремальным сноубордингом.

Всесезонный курорт «Манжерок»
Всесезонный курорт «Манжерок»
архив курорта «Манжерок»

Началась зима, а значит, самое время планировать новогодние каникулы. Хорошо провести их всей семьей там, где каждый найдет себе интересное занятие, чтобы даже мысли не возникло лежать на диване с оливье под марафон новогодних программ.

Горный Алтай привлекает уникальной природой, которой можно наслаждаться в любое время года. Высокие вершины, головокружительные панорамы и чистое небо делают запоминающимся любой отпуск.

Всесезонный курорт «Манжерок»
Всесезонный курорт «Манжерок»
архив курорта «Манжерок»

На всесезонном курорте «Манжерок» гостям не придется скучать не только в новогоднюю ночь, но и до самого Рождества. Для них ежедневные анимационные программы для детей и взрослых, спортивные состязания, увлекательные мастер-классы, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, фотозона и новогодний салют. Можно бесплатно* подняться на гору Малая Синюха на подъемнике и полюбоваться шикарным видом заснеженных гор.

Уникальное предложение для Алтая — современный горнолыжный комплекс. Самые продвинутые спортсмены оценят красную трассу, а те, кто впервые осваивает лыжи или сноуборд, могут заниматься с инструктором на учебной. А покататься на самой длинной канатно-кресельной дороге в Сибири (2389 м) могут даже те, кто не дружит с лыжами.

Всесезонный курорт «Манжерок»
Всесезонный курорт «Манжерок»
архив курорта «Манжерок»

К открытию горнолыжного сезона на курорте заработает современный всесезонный прокат. Зимой в нем можно будет взять горнолыжный инвентарь и оборудование, а летом — велосипеды и экипировку. Прокат находится в непосредственной близости от зоны посадки канатной дороги, оборудован зоной отдыха и шкафчиками, где гости могут оставить свои вещи.

Инфраструктура всесезонного курорта «Манжерок» создана для комфортного и разнообразного отдыха. Уютные современные номера со всеми удобствами отеля 3 звезды, два банных комплекса, огромная ухоженная территория, где приятно прогуляться. Для проживающих в гостинице действуют скидки* на ски-пасс 30% и на прокат оборудования и сноутюбинг 20%.

Курорт также готов принимать и обслуживать корпоративные заезды — для этого есть специализированная площадка со всем необходимым оборудованием.

АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок»:

Республика Алтай, Майминский район

район озера Манжерокское с юго-восточной стороны

Телефон: 8−913−992−8888

Электронная почта: booking@mglk.ru

Сайт: www.mglk.ru

* Подробности и условия акции узнавайте по телефону: 8−913−992−8888. Скидка действительна на момент публикации.

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