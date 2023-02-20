К какому врачу идти, если кровоточат десны? В клинике «Carrolit» знают ответ

По статистике, пародонтит — воспаление десен, встречается у 90% населения Земли. В барнаульской стоматологической клинике «Carrolit"* нам рассказали о главных симптомах и о том, к какому врачу обращаться с проблемой десен, чтобы уберечь зубы.

Как понять , что у вас пародонтит

Пародонтит подразделяется на несколько стадий. На начальных стадиях пациенты отмечают у себя следующие симптомы: кровоточивость и отечность десен. Также ощущение зуда в этой области. Реже — неприятный запах изо рта. Пациента может ничего не беспокоить, но ткани пародонта тем временем воспаляются и разрушаются.

На этом этапе патологический процесс еще обратим и исход лечения будет благоприятный. И можно обойтись консервативным лечением.

На второй стадии могут появляться гнойные выделения из пародонтальных карманов и может усиливаться кровоточивость. Дёсны становятся рыхлыми, гиперемированными. В некоторых случаях ощущается боль во время приема пищи и чистки зубов. Дегенеративные (разрушительные) процессы протекают до половины корня зуба: пациенты на этой стадии замечают, что зубы начинают расшатываться.

В будущем, когда болезнь переходит в следующую стадию, боль становится почти постоянной. Меняется внешний вид зубного ряда — увеличиваются межзубные промежутки, оголяются корни зубов. Пародонтальные карманы увеличиваются, становятся очагами гнойных воспалений. Всё больше тканей пародонта разрушаются, зубы начинают выпадать.

Воспаление также сказывается и на общем самочувствии. Более того, появляется риск развития остеомиелита. Наиболее частый итог запущенного пародонтоза — выпадение зубов.

Как этого избежать

Однако избежать всех этих ужасов помогает врач-пародонтолог. Это редкая для краевой столицы специальность.

В целом же, пародонтология — это область медицины, которая включает в себя профилактику и лечение околозубных тканей. Конечно, это не только десны, а также челюстная кость и цемент, который соединяет зуб с костью челюсти, прикрепляя его к периодонтальной связке. Она, в свою очередь, удерживает зуб на месте в челюстной кости.

Пародонтолог занимается лечением всех этих структур.

Профессионалы этой области работают в барнаульской клинике «Carrolit». Елена Рыкова, врач-пародонтолог говорит: «Часто пациенты приходят слишком поздно, и приходится прибегать к хирургическим методам. Легче всегда прийти на осмотр и убедиться, что все можно быстро и безболезненно вылечить».

Рыкова Елена Николаевна. Фото предоставлено стоматологической клиникой Carrolit. Рыкова Елена Николаевна за работой. Фото предоставлено стоматологической клиникой Carrolit. Рыкова Елена Николаевна за работой. Фото предоставлено стоматологической клиникой Carrolit. Рыкова Елена Николаевна за работой. Фото предоставлено стоматологической клиникой Carrolit.

Методы лечения пародонтоза:

Необходимо провести санацию полости рта , лечение кариозных зубов , удаление зубных отложений. В качестве лечения часто используется шинирование пораженных зубов стекловолоконными нитями и коронками. Этот метод позволяет как бы скрепить зубы , которые расшатались вследствие заболевания тканей пародонта , а также замедлить течение болезни. Нельзя не отметить медикаментозные методы: витамины , противовоспалительные препараты и антибиотики.

В тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство. Одно из них — лоскутная операция.

Все перечисленные методы успешно используются специалистами клиники «Carrolit». Однако профессионалы в области пародонтологии уверяют, что гораздо проще и безопаснее для пациента следить за здоровьем зубов и десен и заниматься профилактикой пародонтоза. Тем более, что в клинике «Carrolit» есть для этого все необходимые ресурсы.

— Это стоматология, которая создана заботиться о здоровье и красоте пациентов. Мы делаем все возможное, чтобы предлагать вам услуги стоматологии и косметологии и сервис самого высшего уровня, — считает главный врач клиники «Carrolit» Станислав Гончаров.

Стоматологическая клиника Carrolit. Фото предоставлено стоматологической клиникой Carrolit. Стоматологическая клиника Carrolit. Фото предоставлено стоматологической клиникой Carrolit. Стоматологическая клиника Carrolit. Фото предоставлено стоматологической клиникой Carrolit.

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