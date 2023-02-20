К какому врачу идти, если кровоточат десны? В клинике «Carrolit» знают ответ

Как понять, что у вас пародонтит
Пародонтит подразделяется на несколько стадий. На начальных стадиях пациенты отмечают у себя следующие симптомы: кровоточивость и отечность десен. Также ощущение зуда в этой области. Реже — неприятный запах изо рта. Пациента может ничего не беспокоить, но ткани пародонта тем временем воспаляются и разрушаются.
На этом этапе патологический процесс еще обратим и исход лечения будет благоприятный. И можно обойтись консервативным лечением.
На второй стадии могут появляться гнойные выделения из пародонтальных карманов и может усиливаться кровоточивость. Дёсны становятся рыхлыми, гиперемированными. В некоторых случаях ощущается боль во время приема пищи и чистки зубов. Дегенеративные (разрушительные) процессы протекают до половины корня зуба: пациенты на этой стадии замечают, что зубы начинают расшатываться.
В будущем, когда болезнь переходит в следующую стадию, боль становится почти постоянной. Меняется внешний вид зубного ряда — увеличиваются межзубные промежутки, оголяются корни зубов. Пародонтальные карманы увеличиваются, становятся очагами гнойных воспалений. Всё больше тканей пародонта разрушаются, зубы начинают выпадать.
Воспаление также сказывается и на общем самочувствии. Более того, появляется риск развития остеомиелита. Наиболее частый итог запущенного пародонтоза — выпадение зубов.
Как этого избежать
Однако избежать всех этих ужасов помогает врач-пародонтолог. Это редкая для краевой столицы специальность.
В целом же, пародонтология — это область медицины, которая включает в себя профилактику и лечение околозубных тканей. Конечно, это не только десны, а также челюстная кость и цемент, который соединяет зуб с костью челюсти, прикрепляя его к периодонтальной связке. Она, в свою очередь, удерживает зуб на месте в челюстной кости.
Пародонтолог занимается лечением всех этих структур.
Профессионалы этой области работают в барнаульской клинике «Carrolit». Елена Рыкова, врач-пародонтолог говорит: «Часто пациенты приходят слишком поздно, и приходится прибегать к хирургическим методам. Легче всегда прийти на осмотр и убедиться, что все можно быстро и безболезненно вылечить».
Методы лечения пародонтоза:
- Необходимо провести санацию полости рта, лечение кариозных зубов, удаление зубных отложений.
- В качестве лечения часто используется шинирование пораженных зубов стекловолоконными нитями и коронками. Этот метод позволяет как бы скрепить зубы, которые расшатались вследствие заболевания тканей пародонта, а также замедлить течение болезни.
- Нельзя не отметить медикаментозные методы: витамины, противовоспалительные препараты и антибиотики.
В тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство. Одно из них — лоскутная операция.
Все перечисленные методы успешно используются специалистами клиники «Carrolit». Однако профессионалы в области пародонтологии уверяют, что гораздо проще и безопаснее для пациента следить за здоровьем зубов и десен и заниматься профилактикой пародонтоза. Тем более, что в клинике «Carrolit» есть для этого все необходимые ресурсы.
— Это стоматология, которая создана заботиться о здоровье и красоте пациентов. Мы делаем все возможное, чтобы предлагать вам услуги стоматологии и косметологии и сервис самого высшего уровня, — считает главный врач клиники «Carrolit» Станислав Гончаров.
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