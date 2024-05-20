К клиенту с душой. В Барнауле открылся новый и весьма необычный Phygital офис Альфа-Банка

Банк — это далеко не всегда длинные очереди, томительное ожидание и сухой разговор с сотрудником через окошко. Новый Phygital офис Альфа-Банка предлагает своим клиентам теплое человеческое общение и комфортное размещение в креслах с чашкой кофе. Такой офис открылся в самом центре Барнаула 16 мая.

Решаем проблемы вместе

Когда заходишь в новый Phygital* офис на проспекте Красноармейский, 58 б, то даже не сразу понимаешь, что попал именно в банк. Помещение больше напоминает уютное кафе, чем классическое отделение банка. Здесь нет привычных стоек с окошечками, огромных принтеров и кричащей рекламы. Клиенты сидят за небольшими столиками в удобных креслах и ждут, когда менеджер сам к ним подойдет. Вместе они решают все вопросы за беседой и пару кликов в ноутбуке или планшете.

По словам Юрия Цурикова, руководителя универсального дополнительного офиса, Альфа-Банк стал первым в России, кто ввел офисы подобного типа.

Большинство современных банков сейчас стараются перейти в онлайн-режим и минимизировать контакт сотрудников с клиентами, — рассказывает Юрий Цуриков. — Альфа-Банк же пошел другим путем. Он совместил физическое общение с качественными цифровыми технологиями — physical и digital. Клиент получает своевременную качественную помощь и теплое человеческое общение.

В планах Альфа Банка в ближайшее время обновить все свои офисы. В Алтайском крае и Республике Алтай на сегодняшний день открыто восемь Phygital офисов, из них четыре — в Барнауле. Отделение банка на проспекте Красноармейский стало девятым отделением современного формата.

Долгожданное открытие

Открытие Phygital офиса Альфа-Банка. Фото предоставлено Альфа-Банком.

Обновления старого офиса Альфа-Банка в центре города клиенты ждали давно. Ведь это одно из самых посещаемых отделений — флагман барнаульского банка. Люди здесь на протяжении пяти, а то и 10 лет, получают обслуживание.

В новом офисе люди становятся более раскрепощенными и с доверием относятся к сотруднику банка. Это происходит благодаря уютной атмосфере и отсутствию барьеров между менеджером и клиентом, — отмечает Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае и Республике Алтай.

В Phygital пространстве частные лица и корпоративные клиенты получают весь обширный спектр услуг. Например, оформляют дебетовую карту с кэшбэком или кредитную карту на 365 дней без процентов, а также открывают вклад или расчетный счет, подают заявку на кредит и многое другое.

Все операции сотрудники банка производят через планшеты и ноутбуки, а не большие стационарные компьютеры, как было несколько лет назад. Это обеспечивает мобильность менеджеров офиса и значительно повышает скорость оказания услуг для клиентов.

Перед открытием офиса менеджеры прошли предварительное обучение. Они изучили новые методы работы с людьми и познакомились с обновленным программным обеспечением на гаджетах.

Открытие Phygital офиса Альфа-Банка. Фото предоставлено Альфа-Банком.

Комфорт, уют и душа

По наблюдениям Ирины Бубенко, большинство клиентов очень довольны изменениями в отделениях Альфа- Банка:

Мы получаем много положительных отзывов. Люди отмечают комфорт, уют и приятное взаимодействие с менеджером. Некоторые даже признаются: «Мы хотим к вам просто зайти в новый офис и посмотреть, как все устроено.

Открытие Phygital офиса Альфа-Банка. Фото предоставлено Альфа-Банком.

В планах открыть Phygital офис в Славгороде и прорабатывается вопрос о реконструкции отделений в других алтайских городах.

https://alfabank.ru/

* Phygital (от англ. physical и digital) — это сочетание цифрового и физического опыта.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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