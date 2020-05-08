К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд

К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает новый вклад «Помню. Горжусь» и удваивает благотворительные отчисления в фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

С 8 по 31 мая 2020 года клиенты банка смогут открыть специальный вклад «Помню. Горжусь» по ставке 4,7% годовых. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в Благотворительный Фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Банк прогнозирует, что со своей стороны, таким образом, перечислит Фонд не менее 100 миллионов рублей. Эта акция направлена на формирование новой благотворительной традиции по оказанию адресной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна.

Минимальный размер вклада составляет 50 000 рублей, максимальный неограничен. Срок размещения средств — 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Светлана Кирсанова,

заместитель Председателя Правления , руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

Специальные вклады ко Дню Победы — добрая традиция Сбербанка. В этом году нас ждет особая, юбилейная дата. И задача нашего вклада «Помню. Горжусь» — не только дать нашим клиентам возможность безопасно разместить свои средства по повышенной ставке, но и помочь ветеранам. Эту задачу отлично решает наш надежный партнер — фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», который адресно помогает участникам боевых действий сохранять жизнь и здоровье.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Правительство Российской Федерации, владеющее 50% уставного капитала ПАО Сбербанк, кроме того, одна обыкновенная акция находится в собственности Центрального банка. Оставшимися 50% минус 1 акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Подробные условия вклада «Помню. Горжусь» — на официальных сайтах Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» — это единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Миссия фонда — сформировать и развивать осознанную благотворительность среди граждан России, независимо от их возраста, пола, социального положения, дохода, политических и религиозных взглядов, и реализовывать социальные проекты, вызывающие чувство гордости за прошлое и настоящее нашей страны. Цели фонда: заботиться о ветеранах боевых действий: оказывать необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку, улучшать их качество жизни; формировать в обществе образ ветерана, дающего пример мужества, внушающего гордость и веру в силу человеческого духа, сохранять память о подвигах наших героев; реализовывать программы и проекты, направленные на развитие патриотического воспитания современной молодежи. Сайт — pamyatpokoleniy.ru.