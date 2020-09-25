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К вызовам — готовы. Спасатели и энергетики в Алтайском крае отработали схему действий на случай крупной аварии

Командно-штабные учения по отработке действий в случае крупной аварии провели спасатели МЧС и энергетики. Участниками учений стали звено ФП РСЧС и филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

Командно-штабные учения по отработке действий в случае крупной аварии провели спасатели МЧС и энергетики.
Командно-штабные учения по отработке действий в случае крупной аварии провели спасатели МЧС и энергетики.
Фото ПАО"Россети"

Данное мероприятие является плановым. Учения необходимы для того, чтобы в случае ЧП на объектах энергетики в осенне-зимний период специалисты ликвидировали последствия аварии максимально эффективно и в самые сжатые сроки.

В учениях было задействовано более 200 человек. Как подчеркивают в филиале ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго», такие тренировки позволяют оценить готовность сил и средств к работе во время нештатных ситуаций.

Это касается как персонала, так и техники. Помогают отработать взаимодействие всех структур, проверить, как осуществляется информационный обмен между участниками, как функционирует оперативный штаб, а также увидеть слабые стороны, чтобы исключить подобные моменты в реальной ситуации.

Что касается программы учений, то она готовится заранее — создается сценарий, который предусматривает вводные различной степени сложности, определяется объем задействованных сил и средств, территория действия.

Важно отметить, что вводные учений известны ограниченному кругу лиц. А вот непосредственным участникам тренировки приходится принимать решения и действовать, исходя из оперативной обстановки. Так достигается эффект максимальной реалистичности учений.

В ликвидации технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства участвует большое количество людей. Решение такого рода задач требует компетенций разного рода специалистов.

Это диспетчеры центра управления сетями, подразделения технического обслуживания и ремонтов, производственные отделения, районы и участки электрических сетей, службы высоковольтных линий, службы подстанций, аварийно-восстановительные бригады, подразделения МЧС, правительство, органы местного самоуправления, территориальные — сетевые компании и многие другие.

От слаженности и четкости реагирования каждого звена, а главное — от их взаимодействия, зависит конечный результат.

Владимир Каканов,
заместитель директора — главный инженер филиала «Алтайэнерго»:

Осенне-зимний период — самый лучший сценарист. Погода порой задает нам вводные, которые человек не может даже представить. Но для нашего персонала нет неразрешимых ситуаций. Во многом нам, конечно, помогают вот такие совместные учения. Их основная цель: возможность «в мирной обстановке» отработать и оценить взаимодействие, отшлифовать все спорные моменты.

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