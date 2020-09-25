Командно-штабные учения по отработке действий в случае крупной аварии провели спасатели МЧС и энергетики. Участниками учений стали звено ФП РСЧС и филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

Командно-штабные учения по отработке действий в случае крупной аварии провели спасатели МЧС и энергетики.

Данное мероприятие является плановым. Учения необходимы для того, чтобы в случае ЧП на объектах энергетики в осенне-зимний период специалисты ликвидировали последствия аварии максимально эффективно и в самые сжатые сроки.

В учениях было задействовано более 200 человек. Как подчеркивают в филиале ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго», такие тренировки позволяют оценить готовность сил и средств к работе во время нештатных ситуаций.

Это касается как персонала, так и техники. Помогают отработать взаимодействие всех структур, проверить, как осуществляется информационный обмен между участниками, как функционирует оперативный штаб, а также увидеть слабые стороны, чтобы исключить подобные моменты в реальной ситуации.

Что касается программы учений, то она готовится заранее — создается сценарий, который предусматривает вводные различной степени сложности, определяется объем задействованных сил и средств, территория действия.

Важно отметить, что вводные учений известны ограниченному кругу лиц. А вот непосредственным участникам тренировки приходится принимать решения и действовать, исходя из оперативной обстановки. Так достигается эффект максимальной реалистичности учений.

В ликвидации технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства участвует большое количество людей. Решение такого рода задач требует компетенций разного рода специалистов.

Это диспетчеры центра управления сетями, подразделения технического обслуживания и ремонтов, производственные отделения, районы и участки электрических сетей, службы высоковольтных линий, службы подстанций, аварийно-восстановительные бригады, подразделения МЧС, правительство, органы местного самоуправления, территориальные — сетевые компании и многие другие.

От слаженности и четкости реагирования каждого звена, а главное — от их взаимодействия, зависит конечный результат.

Владимир Каканов,

заместитель директора — главный инженер филиала «Алтайэнерго»: