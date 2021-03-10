Качай суперсилу с «Пятёрочкой»! В магазинах торговой сети появились начивки с символами героев Marvel

«Пятёрочка» совместно с компанией Disney запускает новую федеральную акцию «Начивки» по мотивам киновселенной Marvel со слоганом «Собери все знаки суперсилы!». Она стартует 9 марта и продлится до 26 апреля этого года.

Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить практически на любую поверхность.

До 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать одну начивку в индивидуальном флоу-паке. Вся коллекция состоит из 26 начивок-наклеек: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорская и 1 редкая — в виде перчатки бесконечности Таноса.

Внимание! Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограниченный. В каждом флоу-паке редкой стилизованной начивки-наклейки есть промокод для получения специального приза: дополнительных баллов на «Выручай-карту», сертификата Lamoda, подписки на сервис OKKO. Главный приз — Sony PlayStation 5.

Собрать начивки быстрее всех можно, приобретая в «Пятёрочке» товары партнеров акции, отмеченные специальными стопперами в магазинах, а также купив отдельно — за 55 рублей.

Каждая начивка упакована во флоу-пак из FSC-бумаги, сами значки изготовлены из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку.

В рамках акции в социальных сетях планируется челлендж «Покажи свой билд».

В поддержку акции запущена масштабная рекламная кампания, включающая наружную рекламу, ТВ, in-store и digital-продвижение.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

— Пятёрочка" в сотрудничестве с Disney вновь дарит своим гостям возможность собрать собственную коллекцию с символикой любимых героев Marvel. На этот раз мы разработали уникальные аксессуары — начивки, с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ. Также мы добавили в коллекцию один редкий элемент, и символично, что это перчатка бесконечности Таноса. Всех, кому посчастливится ее заполучить, ждут и другие полезные призы.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте Nachivki.5ka.ru