Качественные производители удобрений

Сбалансированное питание, полностью отвечающее потребностям растений на конкретном этапе их развития, является одной из мощнейших основ урожайности и высокого качества плодов. Даже самая плодородная почва имеет свойство истощаться, так как растения «высасывают» из нее питательные компоненты. О выращивании в горшках и ящиках, а также на гидропонике и вовсе говорить не приходится. Без качественных подкормок, которые предлагают производители удобрений, здесь не обойтись.

К преимуществам таких удобрений относятся:

Комплексность. Препараты уже включают все необходимые растениям макро- и микроэлементы в оптимальных пропорциях , что способствует более эффективному их усвоению и гармоничному развитию.

что способствует более эффективному их усвоению и гармоничному развитию. Легкоусвояемость. Минеральные комплексы вовсе хелатны , а органические разработаны таким образом , чтобы в самые короткие сроки насытить прикорневое пространство питательными хелатами , а заодно и создать крепкую благоприятную микрофлору.

а органические разработаны таким образом чтобы в самые короткие сроки насытить прикорневое пространство питательными хелатами а заодно и создать крепкую благоприятную микрофлору. Экономичность. Благодаря высокой концентрации , а также высокой степени усвояемости расход подкормок невысок.

а также высокой степени усвояемости расход подкормок невысок. Простое и понятное применение. Достаточно по прилагаемой инструкции растворить препараты , предназначенные для использования в ту или иную фазу цикла , и полить культуры. Многие подкормки представлены в виде жидких концентратов.

Выбрать есть, из чего для любого типа культур и способа выращивания. Новичку-садоводу для начала можно ориентироваться на бренды, которым много лет доверяют опытные растениеводы.

Удобрения Etisso

Немецкие удобрения Etisso* от компании Frunol Delicia*, поистине можно назвать старожилами мирового рынка питательных, стимулирующих и восстанавливающих плодородие грунтов препаратов. История компании началась в 1817 году, и по сей день к качеству продукции сложно придраться, даже если очень захотеть.

Удобрения «Этиссо» — это комплексные подкормки в виде высококонцентрированных растворов и таблеток для горшечных декоративных растений. Специально для беспочвенно выращиваемых растений компания разработала линейку Etisso Hydro*. Также среди ассортимента можно выбрать наиболее подходящие питательные программы для конкретных растений — быстроцветущих, с коротким и длинных циклом, жизни, для суккулентов, кактусов и т.д. Применение — проще не придумать, да и вообще Frunol Delicia — это о простоте и гениальности.

Удобрения HESI

Понять, чего хочет растениевод, может только такой же растениевод. Именно такие они, голландские удобрения HESI — продукция, созданная талантливыми растениеводами Хенком и Сиглинде. Они объединили усилия в деле создания универсальных удобрений, которые бы подходили большинству культур и полностью покрывали бы их потребности в правильном питании на каждом из этапов развития, тем самым стимулируя максимально полное раскрытие потенциала.

Ассортимент HESI* — это удобрения для основного питания для растений, выращиваемых в грунте и кокосовом субстрате, а также витаминно-ферментные стимулирующие и защитные добавки в высокой концентрации. Они легко дозируются, экономичны в расходе и отлично усваиваются. Поклонники гидропонного гровинга хвалят линейку HESI Hydro, состоящую из препаратов Hydro Growth, Hydro Bloom и PK 13/14 как дополнительного источника фосфора и калия для улучшения цветения и повышения урожайности.

Удобрения Plagron

Голландцы знают толк в успешном растениеводстве и готовы делиться его секретами, в частности заключающимися в обеспечении правильного питания растений. Удобрения Plagron — продукция одноименного голландского концерна, тому пример. Путь компании начался в 1992 году с небольшой перегнойной фермы.

Перегной оказался настолько качественным, что уже через пару лет о продукции заговорили по всей Европе, а в ассортименте «Плагрона» появилось немало новинок. Сегодня под брендом Plagron предлагаются кокосовый субстрат и питательные почвосмеси, минерально-органические удобрения А+В для грунта (Terra) и кокоса (Coco), минеральный вариант А+В для гидропоники (Hydro), органическая серия Alga и широкий ряд стимуляторов иммунитета. Метаболизма, роста и цветения, корнеобразования и пр.

Удобрения BAC

Если питать растения биологически активным коктейлем, каким и являются голландские удобрения BAC, можно без труда получить даже больше от культур, чем-то, на что надеется гровер, уверены многие растениеводы.

Из ассортимента BAC садовод может выбрать именно то, что ему необходимо: полнорационные комплексы основного питания для грунтовых, субстратных и гидропонных растений, стимулирующие и защитные препараты для корневой и листовой подкормки.

Состав удобрений BAC обогащен витаминами и полным спектром макро- и микронутриентов, а также белков для активного и здорового развития даже в не самых идеальных условиях. Каждый препарат бьет точно в цель, а еще невероятно экономичен в расходе.

Удобрения Terra Aquatica ( GHE)

Удобрения Terra Aquatica (GHE), продукцию всемирно известного французского концерна, по праву можно назвать «космическими». История компании началась с исследований сотрудника NASA Кэла Германна, которому было поручено создать идеальный питательный раствор для растений, культивируемых гидропонным способом в условиях космоса. С самого момента основания компании в 1994 году ее продукция стала мировым флагманом и синонимом абсолютного качества и эффективности.

Современный ассортимент GHE (после ребрендинга Terra Aquatica*) широк: минеральные и минерально-органические высокохелатные сбалансированные программы основного питания для гидропонных и субстратно-грунтовых растений, удобрения для растений, выращиваемых в кокосовом субстрате, органическая линейка, а также уйма негормональных стимуляторов. Все представлено в жидком концентрированном виде и адаптировано под жесткую (HW) или мягкую (SW) воду.

Удобрения BioBizz

Голландские удобрения BioBizz* по праву считаются лидерами среди полнорационных на 100% органических концентратов для грунтовых и субстратных растений. Программа основного питания BioBizz Bio Grow + BioBizz Bio Bloom, стимулятор цветения TopMax и общеукрепляющие питательные подпитки Fish Mix и Alg-A-Matic позволяют добиваться богатых и качественных урожаев, раскрывая заложенный генетически потенциал фактически каждой культуры. Также компания предлагает питательные органические субстраты.

Удобрения Advanced Nutrients

Канадский концерн Advanced Nutrients* был основан в 1996 году, но не как одно из множества предприятий по изготовлению удобрений, а как компания, которая взяла курс на высокие технологии и исключительно научный подход. Удобрения Advanced Nutrients, а заодно и стимуляторы, снискавшие славу легендарных, например, Big Bud для повышения урожайности и улучшения качества плодов, не только много обещают, но много делают.

Среди ассортимента растениеводы любого уровня — от новичков до профессионалов, могут выбрать то, что подойдет им больше всего. Идеальная сбалансированность точно подобранных и эффективно действующих компонентов, простота применения, хелатность и абсолютная безопасность для растений, человека и природы в целом, являются главными достоинствами продукции данной марки.

Удобрения Canna

Мощную конкуренцию продукции перечисленных флагманов составляют голландские удобрения Canna. Деятельность компании по разработке высокоэффективных негормональных питательных составов, способных в нужном русле управлять биопроцессами в растениях, началась в 1990-х годах. Сегодня «Канна» имеет сеть собственных научно-исследовательских и экспериментальных лабораторий, сама занимается добычей и производством ингредиентов для своей продукции и строго следит за ее качеством на каждом этапе.

В ассортименте представлены жидкие минеральные и органо-минеральные концентраты для основного питания растений, выращиваемых в грунте (серия Terra), кокосе (Coco), а также на гидропонике (Hydro для нерециркуляционных и Aqua для рециркуляционных систем). Есть стимуляторы, полезная добавка к грунту и субстрату на основе триходермы, а также качественные субстраты и почвосмеси для растений.

* Etisso Этиссо

Frunol Delicia Фрунол Деликатес

Etisso Hydro Этиссо Гидро

Frunol Delicia Фрунол Деликатес

HESI ХЕСИ

Terra Aquatica Терра Акватика

BioBizz БиоБизж

Advanced Nutrients Эдванст Ньютрионтс